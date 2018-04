Trecho da PI-113 entre Cabeceiras e José de Freitas é liberado

O trecho da rodovia PI-113 entre os municípios de José de Freitas e Cabeceiras já foi totalmente liberado para o tráfego nesta quarta-feira (11). O trânsito no local havia sido interrompido por causa do acúmulo de água de um açude banhado pelo riacho Cariobas e outros riachos que deságuam na Barragem do Bezerro.



De acordo com o secretário de Segurança de José de Freitas, a análise feita por engenheiros no trecho constatou que não havia risco de desabamento do asfalto, portanto o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) autorizou que o tráfego fosse liberado nos dois sentidos.

No entanto, quem precisa transitar entre Teresina e José de Freitas deve redobrar a atenção ao usar a PI-113. Isto porque a rodovia está operando em meia pista na altura do Km 9 na localidade Cancela. O motivo é um deslizamento de terra. O DER enviou uma equipe até o local para análise dos danos.

Maria Clara Estrêla, com informações do Governo do Estado do Piauí