Trecho da BR 343 cede e quatro pessoas ficam feridas

Um trecho da rodovia BR 343, entre os bairros Recanto das Palmeiras e Livramento, desmoronou por volta das 21 horas desta sexta-feira (30) e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a PRF, desmoronamento não deixou mortos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ruptura da pista ocorreu depois que a estrutura de um bueiro cedeu, por conta da forte correnteza ocasionada pelas chuvas.

Ainda segundo a PRF, dois veículos teriam caído na cratera que se abriu após a ruptura da pista, e entre os feridos há um bebê e mais três adultos.

O trecho da BR 343 onde houve o desmoronamento é o que liga a Avenida dos Ipês à região do bairro Gurupi, na zona sudeste, pela rotatória do Motel Afrodite.

O desmoronamento ocorreu nas proximidades da empresa Copperline.

As fortes chuvas que ocorreram em Teresina desde a noite de quinta-feira (29) e se prolongaram por toda a sexta provocaram prejuízos em vários pontos da cidade.

Na manhã da sexta, a BR 343 já havia sido interditada entre Teresina e Altos, por conta de deslizamentos de terra e alagamentos que deixaram a rodovia intrafegável em três pontos distintos. O desbloqueio ocorreu por volta do meio-dia da sexta.





Governo anuncia reunião para tratar de incidentes mas cancela menos de 12h depois

O Governo do Estado divulgou uma nota por volta das 23 horas desta sexta informando que o Corpo de Bombeiros, o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) e a Secretaria de Transportes (Setrans) "estão atuando nas áreas que foram prejudicadas com as fortes chuvas que caíram no estado".

Na mesma nota, divulgada pela Coordenadoria de Comunicação do Governo (CCom), foi informando que haveria uma reunião na manhã deste sábado entre os órgãos envolvidos com o objetivo de planejar ações destinadas à prevenção de novos incidentes com vítimas, por conta das fortes chuvas que têm ocorrido na capital.

Nesta manhã, porém, a CCom informou que a reunião não irá mais acontecer, porque "não houve novas chuvas" nem novos incidentes, mas adiantou que o Corpo de Bombeiros está "monitorando" a situação.





Leia a íntegra da nota divulgada pelo Governo:

O Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagens (DER) e Secretaria de Transportes (Setrans) informa que está atuando nas áreas que foram prejudicadas com as fortes chuvas que caíram no estado. O trecho urbano da BR 343, nas proximidades do bairro Recanto das Palmeiras foi interditado nesta noite pelo DNIT e PRF e não possuem previsão de liberação. Dois automóveis e um semi-reboque caíram no buraco formado pela ruptura da rodovia. Duas pessoas ficaram feridas e não houve vítima fatal. Todo o tráfego de veículos está sendo desviado pela Av. dos Expedicionários e Av. Joaquim Nelson. Na noite desta sexta (30), algumas famílias moradoras de áreas de risco próximas à Avenida dos Expedicionários e Mercado do Peixe também foram resgatadas e removidas para locais seguros. O Corpo de Bombeiros ressalta que também está monitorando o município de Floriano pelo risco iminente de inundações e alagamentos. Na manhã deste sábado (31) as equipes se reunirão para fazer uma análise de risco das áreas interditadas e das que estão parcialmente liberadas.





Cícero Portela