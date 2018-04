Trecho da BR 222 entre Esperantina e Batalha é bloqueado após chuva

As chuvas intensas no Piauí continuam gerando transtornos para a população, sobretudo nos municípios situados na região norte do estado. Nesta segunda-feira (16), a BR 222 foi bloqueada num trecho conhecido como Ladeira do Aposento, entre as cidades de Esperantina e Batalha.

Segundo moradores da região, é comum ocorrer a obstrução do trecho da rodovia sempre que há chuvas fortes ou duradouras.

Em janeiro de 2016 uma ponte situada no local desabou, quando a rodovia ainda era estadual - PI 117. O Governo do Estado prometeu reconstruir a ponte, mas a rodovia foi federalizada, tornando-se a BR 222, e a atribuição para realizar a obra passou a ser do Governo Federal, que até agora não a executou.

O Exército chegou a colocar uma ponte metálica no local provisoriamente, mas a estrutura já foi retirada.

Foi construída, então, uma passagem alternativa, ao lado de onde ficava a ponte que desmoronou. E é justamente essa passagem que inundou nesta segunda-feira.





