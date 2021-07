TRE-PI empossa juiz nesta segunda-feira (19)

O advogado Thiago Mendes de Almeida Férrer será empossado como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do estado do Piauí (TRE-PI), na categoria de jurista para o biênio 2021/2023. A posse está marcada para esta segunda-feira, 19, às 14h, em sessão solene, por videoconferência, que será dirigida pelo presidente do TRE-PI, Desembargador José James Gomes Pereira.

Thiago Férrer já ocupou o referido cargo, também como titular, no período de 21/01/2019 a 21/01/2021.

Após votação no Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), que elegeu uma lista tríplice composta pelos advogados: Guilardo Cesá Medeiros Graça, Jacylenne Coêlho Bezerra Fortes e Thiago Mendes de Almeida Férrer, esses nomes foram enviados ao TRE-PI que os encaminhou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, por sua vez, após publicação de Edital, enviou a Presidência da República para escolha e nomeação.

Um pouco do currículo do Dr. Thiago Férrer:

Graduado em Direito pelo CEUT em 2007(atualmente Faculdade Estácio). Advogado desde 2007. Na administração pública exerceu os cargos de Secretário-Geral do Gabinete do Prefeito de Teresina e foi Subprocurador-Geral da Assembleia Legislativa do Piauí.

Foi Membro relator do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB entre 2014 e 2018. É professor de Direito Eleitoral no curso de pós-graduação (lato sensu), da Faculdade Adelmar Rosado e Escola do Legislativo do Piauí.

Tem artigos publicados em revistas e periódicos, sobre direito político e eleitoral. É Mestrando do Curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal do Piauí (UFPI), na linha de pesquisa sobre Mudanças Institucionais, Constituição, Democracia e Justiça.

Exerceu o cargo de Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, entre 2019 / 2021.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!