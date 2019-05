Tratamento Música é aliada na recuperação motora e cognitiva de pacientes

Quando alguém decide, quase que involuntariamente, colocar o fone de ouvido ou ligar o som do carro para ouvir uma música a caminho do trabalho, além de querer passar o tempo, está inconscientemente querendo melhorar seu estado de espírito. A música tem esse poder.



Como algo que é contagioso, ela transfere sentimentos através dos seus elementos: melodia, harmonia e ritmo. Mas não é só isso. Do ponto de vista médico, a música é aliada na recuperação de pacientes com dificuldades motoras e cognitivas. O campo que trata e reabilita problemas de saúde por meio da música é denominado de musicoterapia.

Ela envolve, segundo a musicoterapeuta Nydia do Rêgo, a utilização de experiências musicais resultantes do encontro entre o profissional e as pessoas assistidas. A musicoterapia só pode ser aplicada por profissionais com especialização e formação reconhecida pelo MEC, com registro em seu órgão de representação, no caso do Piauí, o AMTPI.

Nydia do Rêgo explica que a musicoterapia potencializa as habilidades dos pacientes e reduz os danos causados por alterações ou deficiência do sistema motor ou cognitivo, adquiridos ou resultantes de alguma patologia. “Os benefícios são inúmeros. Tanto nas áreas cognitiva, emocional, motora, linguagem e social. Na prevenção também. Sempre tem objetivos terapêuticos estabelecidos pelo profissional musicoterapeuta. Antes de iniciar o processo terapêutico é feita avaliação, entrevista e testificação”, pontua.

Em Teresina, um dos lugares que oferece a musicoterapia como tratamento alternativo é o Centro Integrado de Reabilitação (Ceir). A instituição é referência no serviço de assistência a deficientes e pacientes em reabilitação. Somente em 2018, foram realizados 207.231 atendimentos, uma média de 2.917 pacientes por mês. A metodologia de musicoterapia que o Ceir aplica hoje é baseada nos procedimentos da Associação de Assistência à Criança Deficiente - AACD São Paulo.

“São vários procedimentos aqui dentro da instituição. A musicoterapia está presente desde o início, em 2008. A gente se baseou inicialmente pelos procedimentos da AACD em São Paulo. Antes mesmo do Ceir está pronto, a gente estava treinando sobre os processos que seriam adotados. Lá só tinha a musicoterapia individual ou em dupla. Conforme a gente foi percebendo a demanda no Piauí, fomos sugerindo a instituição para se adequar”, diz Nydia.

Técnica auxilia em casos de AVC à reabilitação intelectual

Os musicoterapeutas trabalham métodos ou técnicas ativas onde o paciente toca instrumentos musicais, canta, dança e compõe. No Ceir, por exemplo, há atendimentos individuais para todas as idades e ainda encontros coletivos. A necessidade dos grupos surgiu, em um primeiro momento, a partir da demanda de mães com bebês que tinham necessidade de estimulação precoce para um pleno desenvolvimento psiconeuromotor.

Mais tarde, também se criou grupos de crianças em idade escolar, onde a musicoterapia contribuía na questão da socialização. Atualmente, no Ceir, a musicoterapia também é trabalhada em grupo através da Banda Tocando em Frente e dos encontros com pacientes acometidos por Mal de Parkinson.

A musicoterapeuta Nydia do Rêgo conta que o primeiro foi pensado para trabalhar a socialização e a inclusão de pessoas de 18 a 85 anos. Já o segundo, o Parkinson, surgiu de uma demanda crescente de pacientes que precisavam de estímulos neurológicos proporcionados pela música.

A musicoterapêuta Nydia do Rêgo explica o tratamento multidisciplinar, que funciona para vários quadros clínicos, sendo os mais comuns paralisia cerebral, mielomeningocele, lesão cefálica adquirida, lesão medular, casos de AVC, entre outros (Fotos: Assis Fernandes/ODIA)

“Na banda, acontece uma troca, eles se colocam no lugar do outro, deixam de olhar só para sua dificuldade. É também um trabalho de inclusão porque esse grupo se apresenta, eles já tocaram em teatros, praças e em eventos. O Parkinson é uma demanda que começou aparecer bastante. Esses pacientes precisam de estímulos de ritmos e de movimentos e a musicoterapia trabalha todos os elementos da música, como a dança e a vibração. A gente criou esse grupo com o aval do neurologista do Ceir, Dr. Kelson James”, pontua Nydia.

A musicoterapia funciona para vários quadros clínicos. Os mais comuns, de acordo com Nydia, são os de paralisia cerebral, mielomeningocele, lesão cefálica adquirida, lesão medular, casos de AVC, deficiências auditivas e visuais, tumores ou traumatismos, além de doenças neuromusculares ou degenerativas, onde se perde a força.

Nos últimos anos, além da reabilitação física, o Ceir também direciona a musicoterapia para casos de reabilitação intelectual, onde se enquadraram diagnósticos de autismo, deficiência intelectual e síndrome de down. Os procedimentos que envolvem técnica fazem parte de um tratamento multidisciplinar. O paciente é acompanhado por um grupo de profissionais de diversas áreas e chega até a musicoterapia, normalmente, encaminhado por algum especialista.

No prontuário de cada paciente há os exames, avaliações e observações de cada profissional, seja médico ou terapeuta, que juntos vão conduzindo a reabilitação, levando em consideração um objetivo terapêutico em comum. A cada três meses, esse relatório é revisto e os avanços mensurados.





