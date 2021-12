Tragédia em Altos: Acidente que matou família inteira foi causada por caminhão, diz PRF

O grave acidente que matou três pessoas da mesma família, na tarde da última quinta (30) , no trecho da Br-343, entre Altos e Campo Maior,teria sido provocado por um caminhão, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O trágico acidente vitimou um cabo da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), identificado como Eliézer Soares, de 47 anos, sua esposa, Neusa Soares, de 48 anos, e a própria filha do casal, Paula Saraiva de 22 anos.



A PRF explicou através de um comunicado a dinâmica do acidente que envolveu quatro veículos. Um caminhão se chocou na traseira de um ônix que em seguida também se chocou na traseira de um veículo Etios, ao ser atingido o condutor do Etios perdeu o controle e foi parar na contramão da Br-343 atingindo frontalmente o Uno amarelo que era conduzido pelo cabo Eliézer Soares. Com o impacto o motorista e a família ficaram presa as ferragens e as três pessoas faleceram ainda no local. Dos envolvimentos apenas o condutor do ônix sofreu ferimentos leves.

A perícia esteve no local realizando os primeiros levantamentos e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. As possíveis causas ainda estão sendo levantadas pelos PRF's. Após o acidente a via foi liberada apenas em uma faixa, com pare e siga, sinalizado pelos PRF's, porém no momento o trânsito flui normalmente. A Polícia Militar do Piauí e políticos da cidade de Altos emitiram nota de pesar pela tragédia que matou toda a família.

FOTO: Redes Sociais/Divulgação





