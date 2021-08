VÍDEO: Trabalhadores flagram redemoinho de poeira em parque solar no interior do Piauí

Trabalhadores do Parque Solar de São Gonçalo do Gurgueia, a 790 Km de Teresina, flagraram um grande redemoinho de poeira na tarde desta terça-feira (03). O fenômeno é causado basicamente pelo movimento vertical do movimento, que é forçado a subir em função das altas temperaturas. Este tipo de redemoinho é chamado de Dust Devil.







Quem explica melhor é o climatologista Werton Costa: “Dust Devil é a nomenclatura utilizada classicamente para designar redemoinhos de poeira. Estamos falando de ventos em espiral, rotatórios, que são originados basicamente pela convecção do ar, ou seja, quando o ar é forçado a subir rapidamente em função de um dia quente. Em algumas áreas, principalmente áreas mais planas onde não há vento, mas há calor, há uma tendência desse ar fazer esse deslocamento vertical que cria esse redemoinho”.

Werton lembra que esse fenômeno é muito comum na região do Matopiba (estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), onde há área desmatada que gera uma tendência da superfície de aquecer muito rapidamente.

