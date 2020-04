Trabalhadores da limpeza pública são recebidos com aplausos e café da manhã

Solidariedade é uma das palavras que poderá definir positivamente a pandemia do novo coronavírus. Em todo mundo, é possível ver ações para ajudar os profissionais da saúde, pessoas em situação de rua e até microempreendedores. Mas na manhã desta sexta-feira, 03, os moradores do Residencial Manoel Evangelista, na zona sudeste de Teresina, resolveram prestar homenagem aos trabalhadores da limpeza pública através de aplausos coletivo e de um café da manhã .





Os moradores se reunirão através de um grupo de whatsapp, onde costumam debater segurança pública e atividades solidárias. A ideia de homenagear essa categoria surgiu após a reflexão sobre o privilégio de poder seguir as medidas de distanciamento social recomendado pelo Ministério da Saúde. Além disso, é uma profissão pouco valorizada.

"Tendo em vista que os trabalhadores da limpeza pública são profissionais invisíveis que a gente só percebe a falta deles quando temos muito lixo acumulado em nossa casas, quando deixa de passar, quando a sacola é rasgada. Nessa situação que a gente vive de pandemia, como eles são uma profissão essencial, não podem parar por isso decidimos que deveríamos homenageá-los", explica o morador Marceone Tacarijus.



Os trabalhadores se emocionaram com a homenagem.

Essa ação foi a primeira de muitas que os moradores querem realizar. Marceone conta que espera que este ato possa se espalhar por Teresina, não só com esses trabalhadores, mas com os policiais, profissionais da saúde e outras áreas.

" Todos ficamos emocionados, não tem como não se emocionar, nos estamos em casa e repeitando as orientações das autoridades de saúde. E saber que por nós, vários profissionais estão tendo que trabalhar, por que a cidade não pode parar por completo, nos deixa muito emocionados, hoje foi um aplauso coletivo. Mas quando acabar tudo isso, vamos organizar um abraço coletivo aos trabalhadores da limpeza publica", diz Marceone Tacarijus.

No video abaixo, os trabalhadores agradecem a homagem.





No Residencial, os moradores procuram também realizar através do grupo campanhas de conscientização da importância do distanciamento social.

Sandy Swamy