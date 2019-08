TJPI lança edital com vagas para estagiários de nível superior

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), por meio da Escola Judiciária, publicou edital para selecionar estagiários de nível superior no Programa de Estágio Não Obrigatório. As vagas são destinadas a estudantes matriculados regularmente em instituições públicas ou privadas de ensino superior. Poderão participar da seleção alunos dos cursos de Administração, Direito, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Psicologia, Informática e Serviço Social. Confira o edital na íntegra clicando aqui.

Para serem admitidos como estagiários do TJPI, os estudantes aprovados na seleção deverão estar devidamente matriculados e com frequência regular em um curso superior, comprovar estarem cursando do 5º ao 9º períodos dos cursos que possuem matriz curricular de dez semestres, do 4º ao 7º período dos cursos com matriz curricular de oito semestres, ou que tenham completado 50% da carga horário de disciplinas para cursos em regime de crédito.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Importante lembrar que o concurso para estágio no TJPI é para formação de cadastro reserva. Os candidatos aprovados somente serão convocados após a finalização da lista de classificados da seleção ocorrida em 2018. O edital visa o preenchimento de vagas em unidades judiciais ou administrativas do TJ em Água Branca, Altos, Amarante, Barras, Batalha, Bom Jesus, Campo Maior, Canto do Buriti, Capitão de Campos, Caracol, Castelo do Piauí, Cocal, Corrente, Cristino Castro, Demerval Lobão, Esperantina, Floriano, Gilbués, Guadalupe, Inhuma, Itainópolis, Jaicós, José de Freitas, Luis Correia, Oeiras, Parnaíba, Pedro II, Picos, Pio IX, Piracuruca, Piripiri, São João do Piauí , São Pedro do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, União, Valença do Piauí.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas por meio de formulário online, disponibilizado no site do TJPI (clique aqui para ir para o site), a partir das 9 horas do dia 26 de agosto até as 23h59min do dia 06 de setembro. No ato da inscrição, o candidato deve optar pela comarca de lotação para a qual vai concorrer à vaga, conforme disponibilidade pelo Tribunal.

As inscrições custarão R$ 40,00 e o valor deverá ser pago até o último dia determinado para pagamento do boleto de inscrição. A seleção acontecerá em uma única etapa na qual será aplicada prova objetiva. A prova será aplicada em Teresina, Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos e Piripiri no dia 22 de setembro. O resultado final da seleção será divulgado pelo TJ no dia 10 de outubro.

Maria Clara Estrêla