TJ determina que 80% dos servidores essenciais em União voltem ao trabalho

Desde 28 de março os servidores públicos de União deflagraram greve no serviço público municipal de União. Diante dessa situação, o município, por meio da Procuradoria Geral do Município e do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí decretou a ilegalidade da greve nos serviços essenciais, entre eles a saúde e a educação, determinando que 80% dos servidores voltem ao serviço.



De acordo com o procurador-geral do Município, Pedro Costa, a greve é ilegal, pois ocorreram negociações entre o sindicato e o município e não se chegou a um consenso. “Não foi observada a exigência legal de que sejam garantidos os serviços públicos essenciais à população, como a educação e a saúde, o que pode acarretar danos imediatos e irreparáveis a população unionense”, esclarece.

Procurador-geral do Município, Pedro Costa. (Foto: Divulgação)



O desembargador Oton Mário José Lustosa Torres, relator do acordo coletivo, determinou que os servidores devem retornar aos seus postos sob pena de multa. “Em atenção ao princípio da continuidade do serviço público, o retorno dos servidores do Município de União ao exercício das atividades essenciais, no percentual mínimo de 80%, sob pena de multa diária no valor de R$ 5 mil, até o limite de R$ 100 mil, em desfavor do sindicato ora requerido”.

Prefeitura Municipal de União. (Foto: Reprodução/Campo Maior em Foco)

Lucélia Saraiva, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de União, relata que, até o momento, o sindicato não recebeu nenhuma notificação judicial determinando o retorno dos servidores e por isso a greve continua. “Sabemos apenas que Prefeitura postou uma nota onde o assessor jurídico diz que a greve é ilegal e que o Tribunal de justiça decreta o retorno dos servidores, mas nos ainda não nos posicionamos porque não temos conhecimento de uma determinação da justiça”, conta.

Os servidores se uniram nesta manhã (04), na sede do sindicato, para uma assembleia onde decidiram continuar com a greve. “Nós acabamos de rejeitar as propostas da prefeitura. Essa proposta atende apenas alguns itens da pauta de reivindicação, muita coisa ficou em aberto e não tinha representatividade de ninguém da saúde”, informa Lucélia.

Veja a nota do sindicato:

Nota de esclarecimento

Após realização de assembleia em 04/04 a categoria rejeita algumas das poucas propostas apresentadas pela administração. O atual prefeito propõe aplicar o piso do magistério em abril e pagar as diferenças de janeiro à março em 3 parcelas ( rejeitado por unanimidade), já são mais de 8 milhões nas contas do Fundeb e ainda, se propõe parcelamento. Quanto ao reajuste dos demais servidores, a prefeirura diz que ainda será avaliado a possibilidade de conceder ou não o reajuste, e que se manifestará num documento escrito até dia 23 de abril. (Proposta rejeitada, já são 5 anos sem reajuste). E no mais, o município só coloca datas para algumas pautas ( muitas que já foram acordadas em promotoria e não cumprida). Proposta vergonhosa ( anexo). Lembramos que não havia representante da secretaria de saúde e administração para responder sobre pautas específicas. Além disso, o município, após pedido de liminar, impedindo servidores de entrarem em prédios públicos e acusando de histórico de depredação o SSPU, protocola pedido de ilegalidade da greve no TJ, sob a alegação que o município não parou de NEGOCIAR com sindicato. Segundo nota da prefeitura, há uma determinação do TJ sobre o retorno de 80% dos servidores públicos municipais ao serviços considerados essenciais e um posicionamento pessoal do procurador jurídico que considera a greve ilegal. No entanto, não houve nenhuma comunicação oficial do TJ a este sindicato e lembramos que os serviços essenciais considerados pela justiça no Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.

Portanto, se os servidores continuam em greve, prefeito a culpa sua. E mais uma vez reiteramos que os servidores municipais estão e continuam em greve. Estamos aguardando novas propostas da administração. Inclusive, já temos audiência na sexta-feira, no fórum municipal e na segunda, com a secretária de saúde. Juntos Somos Mais.

Nathalia AmaralLucas Albano