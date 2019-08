Timon se apresenta visando disputa da 2ª divisão do Piauiense

A equipe do Timon se apresentou oficialmente na tarde de terça-feira (6) visando a disputa do Campeonato Piauiense 2ª divisão. A competição tem inicio para Aguia Soberana no dia 7 de setembro quando visita o Picos, no estádio Helvídio Nunes, na cidade do Mel. O elenco tem o técnico Marcão e como auxiliar Pericles Veloso e no elenco com poucos nomes acima dos 23 anos peças experientes como o zagueiro Índio, o goleiro Jailson e o zagueiro Leandro. O Timon tenta pela terceira vez o acesso até a 1ª divisão.

O regulamente da competição permite apenas sete contratações acima dos 23 anos e entre os nomes escolhidos pela comissão técnica está uma formação defensiva experiente. “Aos 35 anos eu sei que vou precisar aconselhar e ajudar mais a garotada dentro de campo, tenho consciência dessa responsabilidade, porem temos um bom grupo”, disse Índio.



O técnico Marcão assumiu o Timon há poucos dias - Foto: Jailson Soares/O Dia



Outros nomes devem chegar para compor o elenco nos próximos dias, caso do atacante Eduardo e do meia Bismarck, ambos atletas do River emprestados ao Treze, da Paraíba, na disputa da Série C e que irão reforçar o Timon na competição Estadual. Além deles, o volante Amorim, com passagens pelo River e Piauí também deve se apresentar nos próximos dias.

O técnico Marcão assumiu o compromisso com o Timon há poucos dias, após a desistência do técnico Paolo Rossi por conta de problemas pessoais. “É uma grande oportunidade para o nosso trabalho e algo que almejávamos, né? Brigar para colocar uma equipe na primeira divisão do estado. Temos um elenco em que conheço de 80 a 90% dos jogadores e isso vai facilitar o trabalho, fora que as peças acima da idade foram muito bem contratadas, nomes que a qualidade é inquestionável”, afirmou Marcão.

Além do Timon, o Picos e o Oeirense também já se apresentaram as atividades. A equipe do Cori-Sabbá se apresenta dia 12 de agosto, mesma data que o Comercial, de Campo Maior, deve iniciar suas atividades. A 1ª rodada do Piauiense Série B acontece nos dias 7 e 8 de setembro, com jogos entre Picos x Timon e Oeirense x Comercial.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia