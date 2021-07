Timon anuncia vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 50 anos ou mais

A cidade de Timon, no Maranhão, receberá, neste sábado (12), o “Arraial da Vacinação”, que imunizará a população a partir de 50 anos contra o novo coronavírus (Covid-19). Para isso o Governo do Estado anunciou o envio de 5.000 doses da vacina Pfizer ao município para realização da segunda edição do evento, que tem como meta a intensificação da vacinação na região do Leste maranhense.

“Todo empenho do Governo do Estado visa garantir celeridade na vacinação contra a Covid-19 em todo o Maranhão. A mobilização executada na Grande Ilha chega a Timon com o objetivo de vacinar mais e mais rápido. Esta é uma ação conjunta entre Estado e Prefeitura, que mais uma vez somam forças para proteger vidas contra este vírus”, afirmou Carlos Lula, secretário estadual de Saúde.



(Foto; Divulgação)

Horário



O "Arraial da Vacinação" acontecerá das 8h às 18h, em sistema drive-thru, no Shopping Cocais, localizado na Avenida Piauí, e no ponto fixo do Ginásio Francisco Carlos Jansen, situado na Avenida Teresina. Para receber o imunizante, pessoas devem apresentar os seguintes documentos: RG, CPF ou Cartão do SUS e Comprovante de Residência de Timon em seu nome.

“Estamos com toda a logística montada com a nossa equipe e a Prefeitura de Timon para receber mais essa ‘missão vacina’ e já que o momento é de vacinar e não de aglomerar nada melhor que uma ação como essa com vacina no braço e com a cara do São João”, explica Marcos Vinicíus Cabra, secretário municipal de saúde.

Já a prefeitura Dinair Veloso (PSB) reforça que as equipes de epidemiologia farão uma força-tarefa para dar agilidade à vacinação e frisou que a parceria com o Governo do Estado deixa claro o quanto a imunização contra a Covid é urgente para que a pandemia seja vencida.

“Timon é um dos municípios do Maranhão que mais tem avançado na vacinação. As doses chegam e iniciamos o quanto antes a vacinação. Levando isso em consideração, o Arraial da Vacinação vem para ampliarmos ainda mais a imunização dos nossos timonenses. Agradecemos ao governador Flávio Dino pela confiança e parceria e parabenizo nossa equipe que estará pronta para mais essa missão. É com alegria que recebemos um evento com gostinho de São João e com o maior objetivo: – A imunização da nossa população. Esperamos repetir o mesmo sucesso da vacinação que fizemos no dia D da Vacinação”, finaliza a gestora.

Timon vacina quase 8 mil pessoas em 3 dias

Timon realizou no dia 1º de junho o dia D da vacinação contra a Covid-19 para os trabalhadores de várias categorias e o município aplicou 5.007 doses em apenas 16 horas de campanha. A Prefeitura estendeu o evento para o feriado de Corpus Crhisti ( 03) e na sexta-feira (04). Nesses três dias quase 8.000 pessoas foram vacinadas.

Com informações da Prefeitura de Timon

