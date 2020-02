Themístocles Filho convence vereador a se filiar ao MDB

Sem partido desde o ano passado, o vereador Joaquim do Arroz confirmou, nesta quarta-feira (5), que irá se filiar ao MDB. O acerto teria acontecido após uma longa reunião com o deputado Themístocles Filho, presidente do diretório emedebista da capital, no início da semana.

"Tive uma reunião com o Themistocles e ele me convenceu, pelo meu perfil político e de trabalho, que o ideal seria caminhar com o Dr. Pessoa, e ele realmente tem toda razão (...) Resolvi que irei caminhar com Dr. Pessoa dentro do MDB", disse o parlamentar, que também chegou a ser cotado no Partido dos Trabalhadores (PT).



O vereador foi eleito pelo PRR, mas a sigla se integrou ao Patriota após não alcançar a cláusula de barreira - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Desse modo, Arroz segue no grupo de oposição ao prefeito Firmino Filho (PSDB). O vereador deixou o PRP após a sigla não cumprir a cláusula de barreira nas eleições de 2018 e ser incorporada ao Patriota, que integra a base aliada da atual gestão municipal.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia