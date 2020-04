THE tem mais de 60 bairros com Covid; isolamento está abaixo do esperado

O teresinense segue descumprindo as normas básicas do isolamento social mesmo com a curva da Covid-19 apresentando uma trajetória cada vez mais ascendente na capital. Os dados da Prefeitura coletados pela start-up recifense InLoco apontam que neste domingo (26), Teresina registrou o pior índice de isolamento já contabilizado para este dia desde que o monitoramento começou a ser feito.



Pela primeira vez, o percentual ficou abaixo dos 60% no domingo. Ontem, apenas 58% dos teresinenses permaneceram em casa de quarentena. Vale ressaltar que isso é considerado preocupante pelo poder público, justamente porque se trata de uma queda em um período no qual se costuma registrar os maiores índices de isolamento. O percentual aos domingos, conforme os dados, geralmente fica entre 62% e 64%.



Mesmo com moradores de mais de 60 bairros diagnosticados com a Covid-19, o teresinense insiste em ignorar e descumprir o isolamento social - Foto: O Dia

Teresina atualmente possui 237 casos confirmados do novo coronavírus e nove óbitos, sendo a cidade piauiense com os maiores registros da doença. De acordo com a PMT, já são mais de 60 bairros da capital com moradores diagnosticados com Covid-19. Os conjuntos da zona Leste ainda respondem pelos maiores números da doença e é justamente esta área onde menos se está cumprindo o isolamento.

A única maneira de que se dispõe para frear a disseminação da Covid-19 é justamente evitar contatos, evitar aglomerações e ficar em casa. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu 73% como o índice isolamento eficaz para conter a contaminação. Teresina ainda não atingiu este patamar. Já houve dias da semana em que a taxa da Capital decaiu para menos de 50%, como aconteceu na segunda-feira (13).



Locais como a Avenida Raul Lopes já se encontram fechados para práticas esportivas e aglomeração de gente. Mesmo assim, o teresinense segue nas ruas - Foto: O Dia

Em sua rede social, o prefeito Firmino Filho voltou a demonstrar preocupação e reforçou o pedido para que os teresinenses cumpram o isolamento social, porque só assim a cidade poderá pensar em retornar à normalidade. Na semana passada, o prefeito anunciou um plano para reabertura das atividades econômicas em Teresina, mas condicionou a abertura deste protocolo ao esforço na quarentena e ao aumento do isolamento na cidade.

Maria Clara Estrêla