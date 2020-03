Com os decretos de emergência e o reforço das políticas de isolamento social, as ruas de Teresina estão ficando cada vez menos movimentadas. O fluxo de passageiros utilizando o transporte coletivo da capital também deu uma reduzida. Com as estações de ônibus mais vazias, os locais se tornaram alvos da ação de criminosos durante o final de semana.



De acordo com a Strans (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), só no sábado e no domingo, sete estações de passageiros do Sistema Inthegra foram saqueadas. Os suspeitos levaram cabos de cobre, plugs e cortinas de ar condicionado das estações Ivan Tito, Pio XII (nos dois sentidos), e Nações Unidas, na zona Sul de Teresina.



THE: sete estações de passageiro foram alvo de furtos no final de semana - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Também foram registrados furtos nas estações de passageiro da Chesf e Macaúba, também na zona Sul, de onde os criminosos levaram cabos de cobre das instalações. A Assistência Militar da Prefeitura de Teresina foi acionada e já tem conhecimento dos casos. O coronel John Feitosa, que está à frente do órgão, informou que a Strans vai contatar a Secretaria de Segurança Pública por meio de ofício encaminhado ao secretário Fábio Abreu para que sejam tomadas as devidas providências.

“Estamos solicitando a instalação de inquérito policial para apurar e identificar os autores desses fatos. Além disso, guardas municipais e policiais da Assistência Militar da PMT estarão patrulhando as ruas para evitar que isso volte a acontecer”, afirmou. Vale lembrar que furtar os objetos das estações de passageiros causa danos não só ao erário público com o investimento que foi feito para que aquela estrutura fosse montada, como também prejudica os usuários do transporte coletivo que muitas vezes têm que esperar ônibus no calor e em ambientes sem energia elétrica.

