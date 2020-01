THE: Dezembro de 2019 foi o terceiro mais seco desde 1961

Segundo o balanço divulgado na última quarta-feira (15), pelo Instituto Nacional de Meteorologia –(Inmet), o mês de dezembro de 2019 foi o terceiro mais seco desde 1961 para a capital piauiense. Durante o mês, o total de chuva na estação meteorológica convencional de Teresina foi de apenas 26 mm, valor que corresponde a 26% da média climatológica que é de 100 mm.

Em dezembro, o número de dias com chuva no mês foi de apenas seis dias, seis dias a menos do que no ano anterior (quando o total de chuva foi de 370 mm, considerado o ano mais chuvoso para o mês de dezembro). Quando comparada com a série histórica (de 1961 a 2019), dezembro de 2019 é o terceiro mais seco, não superando apenas os anos de 2015 (9,9 mm) e 2011 (23,4 mm).

Segundo o climatologista Werton Costa, a falta de chuvas no período se deve à condição do Oceano Atlântico, que banha todo o litoral brasileiro. "O Oceano Atlântico estava mais frio, em novembro e dezembro, então essa condição de oceano mais frio diminuiu a nossa quantidade de chuva, porque não tinha água evaporando e aumentou a temperatura", explica.

Em relação às temperaturas, observou-se que a temperatura mínima média do mês foi de 24,3°C, quase 1ºC acima da normal climatológica, que é de 23,4°C. Tal valor corresponde a terceira maior temperatura mínima média observada na média histórica da série (1961-2019) para o mês de dezembro, igualando a 2014 e 2017 e não superando os anos de 2015 (24,9°C) e 2004 (24,5°C). A menor mínima do mês ocorreu no dia 1º de dezembro e foi de 22,4°C.

Já a temperatura máxima média foi de 37,1°C, o que corresponde a 2,3°C acima da normal climatológica do mês (34,8°C). Tal valor corresponde a segunda maior temperatura máxima média observada na média histórica da série para o mês de dezembro, não superando o ano de 2015 (38,5°C).

Alerta amarelo

Com a virada do ano, as temperaturas ficaram mais amenas e a chuva finalmente chegou no Piauí. Desde o começo do ano, vários municípios do Estado têm relato episódios de chuvas torrenciais. Segundo o Inmet, um alerta amarelo está ativo sobre quase todo o território piauiense, com exceção do extremo sul. O aviso chama atenção para o perigo potencial de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

