THE amanhece com frota de ônibus reduzida e faculdades cancelam aulas

O caos que se instalou em todo o Brasil com a crise do abastecimento se agravou nesta segunda-feira (28) em Teresina, após o decreto de emergência pela Prefeitura. Com apenas 10% dos postos de combustível funcionando, a Capital piauiense amanheceu com a frota de ônibus reduzida pela metade e com várias instituições de ensino cancelando suas aulas devido às dificuldades de locomoção de alunos e professores.

Dentre as instituições de ensino superior que anunciaram não haver aula hoje estão a Uninovafapi, a Facid, a Estácio Ceut, o Instituto Federal do Piauí (Ifpi), a Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e a Universidade Federal do Piauí (Ufpi). Também cancelaram suas aulas os colégios Diocesano Infantil e Objetivo. As escolas públicas estaduais funcionarão normalmente nesta segunda. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação informou que a frota de ônibus não foi totalmente reduzida e que é possível manter as aulas em todas as unidades até o presente momento.

E não só o transporte e a educação estão sofrendo os impactos da crise do abastecimento. Na zona Sul, a Nova Ceasa opera ainda com o estoque em baixa, já que somente 40% da carga esperada foi entregue no fim de. Segundo Marcos Massaranduba, gerente de mercadorias da Central de Abastecimento, falta principalmente tomate, batata e cenoura. “Mas muita coisa entrou na madrugada. Tem muita cebola, folhagem mista e banana, só não tem previsão de quando vai normalizar”, afirma.

No terminal de petróleo, a situação é a mesma observada ao longo da última semana. Os motoristas de aplicativo continuam bloqueando a saída dos caminhões-tanque carregados de combustível. A categoria disse que não reconhece o acordo a anunciado pela Presidência da República neste domingo (27).

Em pronunciamento à nação, o presidente Michel Temer disse que o governo vai implantar um preço mínimo de frete para o transporte rodoviário e a isenção de pedágio sobre o eixo suspenso de caminhões em todo o país. Foi anunciada também a redução do preço do diesel em R$ 0,46 por um período de 60 dias. Esta redução corresponde aos valores da Cide e do Pis/Cofins somados.

O governo também pretende garantir aos caminhoneiros autônomos pelo menos 30% dos fretes da Conab. A isenção do pedágio, a reserva para fretes da Conab e a tabela mínima de frete serão feitas por meio da edição de medidas provisórias pelo governo.

Rodovias bloqueadas

Mesmo com o anúncio das propostas do Governo Federal as rodovias brasileiras ainda registrar vários pontos de bloqueio por caminhoneiros. A greve já chega ao seu oitavo dia no país e ao seu sexto dia no Piauí. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda identifica pelo menos três pontos de bloqueio no Estado, além do terminal de petróleo: no quilômetro um da BR-316, próximo à Tabuleta; no quilômetro 323 da BR-316, em Picos; e na BR-343, na altura de Floriano.

Maria Clara Estrêla