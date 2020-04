THE: 20 UBS estão com atendimento exclusivo a casos de síndrome gripal

Em função da reorganização no serviço de atendimento aos casos suspeitos de COVID-19 e o andamento dos serviços na Atenção Básica Municipal, a Fundação Municipal de Saúde definiu nesta segunda-feira, 01, uma nova estratégia de atendimento. Agora, 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) atenderão exclusivamente os casos de síndrome gripal, enquanto as outras 71 ficam a cargo das demandas da Estratégia Saúde da Família.

Entre as UBS exclusivas para síndrome gripal, estão as 10 que já atendem em horário estendido -de segunda a sexta das 7h às 21h e aos sábados das 7h às 17h, e mais 10 que funcionam de segunda a sexta das 8h às 17h. A lista inclui unidades nos pontos centrais das quatro zonas da cidade que devem ser procuradas por pacientes com sintomas suspeitos para COVID-19, onde receberão atendimento e encaminhamento caso necessário.

Já as outras 71 UBS responderão às demandas regulares da Atenção Básica como atendimento a gestantes, hipertensos, diabéticos, crianças com problemas que não sejam gripais e todos os serviços que funcionavam antes da pandemia.

"É importante destacar que está sendo permitida a realização de consultas nestes grupos, porém continua a recomendação de evitar aglomerações", explica Kledson Batista, diretor de Atenção Básica da FMS.

O diretor frisa que neste momento estas 71 UBS estão sendo orientada a atender pacientes de qualquer zona da cidade, mesmo que eles sejam acompanhados originalmente por outra unidade. "Isso é possível graças ao sistema E-sus, que possibilita aos médicos acessar o prontuário eletrônico de qualquer paciente atendido nas UBS pela internet", diz Kledson Batista.



Além disso, estas unidades também estarão encarregadas de realizar serviços como retirada de pontos, curativos e troca de sondas, entre outros.

Já o atendimento odontológico está concentrado nas UBS dos bairros Saci e Buenos Aires, apenas para casos necessários, como dor de dente intensa, inchaço bucal, edemas e traumas dentários.

A vacinação está acontecendo exclusivamente para a Campanha de Vacinação contra a gripe, sendo que a rotina de atualização de cadernetas será normalizada a partir do dia 16 de abril.

Confira a lista das UBS com atendimento exclusivo para síndrome gripal

SUL

UBS Portal da Alegria

UBS Irmã Dulce

UBS Dagmar Mazza

UBS Parque Piauí

UBS Monte Castelo

UBS Promorar

SUDESTE

UBS Todos os Santos

UBS Novo Horizonte

UBS Carlos Alberto Cordeiro

NORTE

UBS Poty Velho

UBS Santa Maria da Codipi

UBS Real Copagre

UBS Karla Ivana

UBS Mocambinho

LESTE

UBS Taquario

UBS Planalto Uruguai

UBS Cidade Jardim

UBS Satélite

UBS Santa Isabel

UBS São João

Ascom