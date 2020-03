THE: 17 famílias são monitoradas por causa da chuva neste mês de março

Março é tradicionalmente considerado o mês mais chuvoso do calendário meteorológico do Piauí, com precipitações que beiram e às vezes ultrapassam os 200 milímetros. Junto com abundância nas precipitações, vêm também os problemas estruturais urbanos que a chuva revela. São casas construídas em áreas de risco, perto de encostas e morros, nas proximidades de riachos e galerias.



Aqui em Teresina, a Defesa Civil Municipal vem intensificando o monitoramento dessas áreas críticas e só neste mês de março, já contabiliza 17 construções com problemas habitacionais em regiões de risco. São casas que precisam ser desocupadas para evitar prejuízos maiores aos moradores. Preocupa o fato dessas residências não estarem situadas em um único ponto, mas espalhadas nas diversas zonas da cidade, o que mostra que o problema não é localizado. São casas nas zonas Leste, Sudeste, Norte e Sul.

“Devido ao transbordamento de galerias, a gente tem percebido desestruturação em casas de taipa, risco de queda de paredes, queda de tetos. A gente visitou esses locais, pedimos para as famílias saírem, mas muitas ainda resistem, mesmo a gente explicando que elas não vão ficar desassistidas”, explica Antônio Linhares, coordenador gerente da Defesa Civil do Município.

Aqui em Teresina, a área mais crítica até o momento tem sido justamente a do Encontro dos Rios, na zona Norte. Mas há outras áreas que também inspiram maiores cuidados por parte do poder público como a região da Vila Washington Feitosa e do Residencial Araguaia, ambos localizados no bairro São Sebastião, na zona Sudeste.

Na zona Rural também há preocupação, sobre tudo na região do Povoado Santa Luz onde há residências construídas no entorno de um riacho que tem aumentado de nível com as chuvas. Nos anos anteriores, ele já chegou a transbordar, invadindo algumas residências.

Vale lembrar que a Defesa Civil também está mantendo contato direto com as equipes do Serviço Geológico Nacional para acompanhar o aumento do nível dos rios Poti e Parnaíba, de modo a agir em caso de risco de transbordamento e garantir que as famílias ribeirinhas não sejam atingidas.

