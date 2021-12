Thanandra Sarapatinhas protocola requerimento para suspender shows na Expoapi

A vereadora e protetora de animais, Thanandra Sarapatinhas, protocolou nesta sexta-feira (10) um requerimento na Câmara Municipal solicitando a suspensão de shows na Exposição Agropecuária do Piauí (Expoapi).



Foto: Divulgação/Ascom

O documento também pede a urgente notificação dos organizadores do evento. O indicativo é uma reação da vereadora a um acidente envolvendo a queima de fogos de artifício que ocorreu na Expoapi na noite da quarta-feira (08). Na ocasião, cavalos que estavam no local se assustaram com a queima de fogos, fugiram para BR 343 e acabaram sendo atropelados. Um morreu e outro ficou gravemente ferido.

A vereadora criticou a falta de fiscalização no local, fato que permitiu que a queima dos fogos barulhentos ocorresse mesmo que essa seja uma prática proibida por Lei no Piauí. Segundo a parlamentar, além de prejudicar os animais, a omissão por parte dos responsáveis pelo evento poderia ter resultado também na morte de pessoas que estavam presentes no local.

“Inadmissível que não haja por parte dos organizadores uma fiscalização do que iria ocorrer dentro do evento. Não seria a primeira vez que uma tragédia ocorreria com muitos óbitos. Temos um exemplo do quanto esses fogos são perigosos e precisam ser fiscalizados, que foi aquela tragédia ocorrida na Boate Kiss”, escreveu no documento.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no