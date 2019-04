Território piauiense está sob alerta para tempestade de raios e vendaval

O território piauiense inteiro encontra-se sob alerta para risco de vendavais, tempestades de raios. É o que aponta o Centro de Previsão e Estudos Climáticos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Segundo o monitoramento, os 224 municípios do Piauí podem ter ocorrência de fenômeno adverso dentro das próximas 48 horas, fenômenos estes que incluem pancada de chuva que, localmente, serão de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas ocasionais rajas de vento e volumes expressivos de precipitação de forma pontual.





Chuva fez rios subirem e água invadir parte do Parque Encontro dos Rios - Foto: O Dia

Além do Piauí, regiões do Ceará e do Estado de Pernambuco também se encontram sob alerta meteorológico. Os fortes ventos que devem atingir a região nos próximos dias, seguido do alto volume de precipitação, são causados pela Zona de Convergência Intertropical, que colabora para formar e espalhar nuvens carregadas em boa parte do Nordeste.

A previsão para esta sexta-feira (05), de acordo com o sistema do Inpe, é de ocorrência de chuva a qualquer hora nas cidades piauienses, incluindo pancadas mais fortes durante a noite, embora durante o dia, o sol apareça entre nuvens.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Rio Poti atinge Cota de Alerta

Com o grande acumulado de chuva registrado em Teresina ao longo das últimas semanas, somado À previsão de mais temporais para o Estado coo um todo, os olhares se coltam para a situação dos rios que cortam a Capital e banham boa parte do território piauiense. O Rio Poti tem inspirado mais cuidados por parte das autoridades competentes, uma vez que nesta quinta-feira (04), os níveis de suas águas subiram mais um patamar na escala de monitoramento do Centro Geológico Nacional (CPRM).



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Na manhã de hoje, o Rio Poti atingiu a Cota de Alerta, ou seja, está a um metro de chegar ao Nível de Inundação. Esta última significa possível ocorrência de transbordamento. Com a chuva de caiu ontem sobre Teresina, o nível do rio chegou a 8,65 metros por volta das 7 horas da manhã, atingiu o patamar de alerta, chegando a 9,01 metros.



O rio Poti já subiu de tal modo que alagou alguns trechos do Parque Encontro dos Rios - Foto: O Dia

Até as 09h45min de hoje, as águas do Poti já haviam subido para 9,08 metros. Se chegar a mil metros, atinge a Cota de Inundação. O que preocupa é o fato de que o acumulado de chuva nas águas do Poti nas próximas 24 horas pode chegar a 14,6 milímetros, e dentro dos próximos dias, deve ser de 92,8 milímetros.

Maria Clara Estrêla