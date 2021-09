Território piauiense encontra-se em alerta para baixa umidade, informa Inmet

208 municípios piauienses estão em alerta para baixa umidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar vem oscilando entre 30% e 20% e pode ser um perigo potencial para a ocorrência de incêndios florestais e de danos à saúde.



A umidade do ar no Piauí encontra-se cerca de 50% abaixo do normal. Isso porque, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, para ser considerada ideal, a umidade deve ficar em torno de 50% a 60%. Abaixo de 20% ela já é classificada como umidade de deserto.



A umidade relativa do ar vem oscilando entre 30% e 20%. (Foto: Reprodução/Inmet)

O aviso do Inmet vale para municípios localizados nas regiões Sudeste, Centro-Norte, Sudoeste e Norte do estado, como Teresina, Simplício Mendes, Socorro do Piauí, Cabeceiras, Barras, Fronteiras, Acauã, Agua Branca, União, Bom Jesus, Valença do Piauí, Buriti dos Montes, Campo Maior, entre outros.



O alerta inclui ainda algumas orientações às pessoas que vivem nessas áreas para evitar danos mais graves por conta da secura do ar. Entre as recomendações estão:



Ingestão constante e abundante de líquidos

Evitar desgaste físico nas horas mais secas e quentes

Evitar exposição ao sol sobretudo nos horários de maior incidência dos raios

Contatar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros através do 193 em casos de emergência.

