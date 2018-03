Território de Entre Rios contará com Unidades de Processamento de Pescado

Diretora da Unidade de Apoio ao Planejamento Participativo, Amália Rodrigues, e o agente Territorial do Entre Rios, Avelar Almeida, participaram, nesta terça-feira (20) de reunião com o superintendente da Fundação Banco do Brasil, Antônio Machado.

Na oportunidade, foi entregue ao superintendente o Projeto da Unidade de Processamento de Pescado (UPP) e discutida a viabilização do convênio para liberação dos recursos. A Fundação Banco do Brasil vai financiar duas Unidade de Processamento de Pescado (UPP) para o Território Entre Rios. Cada unidade no valor de R$ 270 mil.

A UPP vai fazer o beneficamente do Peixe: descamação, viceração, empacotamento e armazenagem do peixe. Com objetivo de agregar valor ao produto para garantir maior e melhor comercialização no mercado consumidor do estado.

Também estiveram presentes o presidente do Conselho Territorial, Evandro Aragão;o presidente da Associação de Piscicultores de Nazária, Carlos Eduardo e Técnicos da Agencia de Defesa Agropecuária do Piauí (Adapi).

Agricultura familiar

Na reunião com o superintendente da Fundação Banco do Brasil, a equipe recebeu ainda a confirmação da aprovação, pela Fundação Banco Brasil, de projeto para a aquisição/instalação de 50 Barracas na III Feira da Agricultura Familiar do município que será realizada em junho/2018 com data a definir, visando apoiar a comercialização de produtos da Agricultura Familiar no município de Demerval Lobão.

Ascom