Terminal da Santa Lia deve passar a funcionar no próximo dia 13

A obra do Terminal de Integração Santa Lia, na zona Leste da cidade, está sendo finalizada e o espaço começará a funcionar na próxima semana, a partir do dia 13. Este é o sexto terminal que será entregue pela Prefeitura de Teresina para os usuários de transportes coletivos, como parte do Sistema Inthegra.

Os terminais são espaços com conforto para os usuários dos transportes públicos e foram construídos respeitando a Lei da Acessibilidade para proporcionar mobilidade para as pessoas com deficiência. Além disso, todos os terminais têm bicicletário para atender às necessidades das pessoas que utilizam a bicicleta como veículo.





Foto: Prefeitura de Teresina



O superintendente da Strans, Carlos Augusto Daniel Júnior, ressalta que este é mais um serviço para a população usuária dos transportes coletivos de Teresina, que terá toda a zona Leste atendida pelo Inthegra.

“Esse novo terminal é o segundo da zona Leste e vai funcionar absorvendo linhas dessa área da cidade, que já conta com o Terminal de Integração Zoobotânico. Como nos demais terminais, neste também terão pessoas capacitadas para prestar orientações aos passageiros. Equipes de fiscalização também estarão no terminal para orientar os usuários”, diz.

O novo terminal, que está localizado no bairro Santa Lia, tem área total de 10.250,09 m² e área construída de 5.327,35 m² e deve atender a população de 37 bairros. São eles: Árvores Verdes, Campestre, Giovane Prado, Morada do Sol, Novo Uruguai, O Sonho Não Acabou, Parque Universitário, Piçarreira, Planalto Uruguai, Porto do Centro, Primavera Leste, Residencial Miriam Pacheco, Residencial Sigefredo Pacheco I, II e III, Residencial Wilson Martins Filho, Samapi, Santa Isabel, Santa Lia, Satélite, Taquari, Vale do Gavião, Vale Quem Tem, Verde Lar, Vila Bandeirante I e II, Vila Firmino Filho, Vila Fraternidade e Moradia, Vila Isabel, Vila Madre Teresa, Vila Maria, Vila Padre Cícero, Vila Samaritano, Vila Santa Bárbara, Vila São José, Vila Teresa Britto e Vila Uruguai.

Da Redação