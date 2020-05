Teresinenses usam a criatividade para celebrar dia das mães na quarentena

Apesar as medidas de distanciamento social de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19), muitos teresinenses usaram a criatividade para driblar a quarentena e não deixar o dia das mães, comemorado neste domingo (10), passar em branco.

Por conta da pandemia, a família Alexandrino não pode se reunir e celebrar juntos a data como acontece tradicionalmente todos os anos, mas encontraram uma forma diferente de, obedecendo às normas das autoridades sanitárias, homenagear sua matriarca.

vovó hoje amanheceu o dia chorando porque a casa pela primeira vez não tá cheia dos seus filhos e netos no dia das mães. Então todo mundo se organizou pra desejar um feliz dia pra ela 💛 #diadasmaes pic.twitter.com/QSbMM4bH7j — influencer de quarentena (@caaaaaaaaaamis) May 10, 2020

Em seus veículos e com máscaras de proteção, familiares organizaram uma carreata para desejar feliz dia das mães para dona Antônia Vieira da Silva, de 93 anos. “Apesar das circunstâncias, conseguimos dar um feliz dia das mães pra ela”, disse a neta, Camila Carvalho.

O domingo também foi diferente para quem está na linha de frente no combate a doença, como é o caso dos profissionais da saúde. Natália Chaves, nutricionista do Hospital do Monte Castelo, distante da filha devido o risco de contaminação, usou a tecnologia para festejar o dia.

(Foto: Divulgação)

“O afastamento da minha filha é uma prova de amor. A saudade é imensa e tento matar a saudade por meio de telefonemas e troca de vídeos. O meu maior presente seria acordar, ver que tudo passou e poder abraçá-la sem risco de contaminação, disse a profissional.

Breno Cavalcante