Teresina teve mais de 700 acidentes de trânsito com vítimas em 2019

Faltando apenas uma semana para finalizar o ano, a Companhia Independente de Trânsito (Ciptran) da Polícia Militar do Piauí divulgou o resultado parcial do número de acidentes de trânsito na Capital durante o ano de 2019. Segundo o órgão, até esta segunda-feira (23), já foram registrados 737 acidentes com vítimas. Os dados não especificam quantos feridos e quantas vítimas fatais.



O levantamento do Ciptran foi feito a partir de estatísticas levantadas nas ocorrências atendidas pela companhia. Segundo o cabo Silva, o período de janeiro a abril liderou em número de acidentes. Somente nesse quadrimestre, foram 280 acidentes com vítimas e 523 com danos materiais.

Ciptran atende acidente de trânsito na Capital. (Foto: Arquivo O Dia)

De maio a agosto, 234 acidentes com vítimas e 444 com danos materiais foram contabilizados pela Polícia Militar. Já de setembro até ontem, 23 de dezembro, 223 acidentes com vítimas e 342 acidentes com danos materiais foram registrados, demonstrando uma queda no índice desse tipo de ocorrência ao longo do ano.

Para evitar que este final do ano repita os números de 2018, quando 430 atendimentos a vítimas de acidentes foram registrados no Hospital de Urgências de Teresina (HUT) somente neste período, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), juntamente com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e o Ciptran irão intensificar as blitz na Capital e nos municípios do interior, com foco especial no litoral do Estado.

“A gente sempre está com nosso efetivo em campo fazendo essa fiscalização, haja vista a demanda de acidentes, que infelizmente se tornou muito grande. Vamos ter fiscalização na Capital e deslocar um efetivo para o interior, em especial no litoral, porque ele recebe um público muito grande de turistas nesse período”, destaca o cabo Silva do Ciptran.

Um dos principais objetivos das ações é, além de punir aqueles que burlarem a legislação de trânsito, educar condutores para os riscos associados ao consumo de álcool e o uso da direção. A recomendação dos órgãos de trânsito é de que os condutores que consumirem bebidas alcoólicas procurem meios alternativos para se deslocarem, como transporte de aplicativo e táxi.

Agente da Ciptran coordena trânsito em via de Teresina. (Foto: Arquivo O Dia)

“É fato que a ingestão de bebida alcoólica com a direção é uma das causas de gravidade dos acidentes. Os acidentes que tem um condutor que tenha ingerido bebida alcoólica acarretam mortes e sequelas permanentes, são os que mais acarretam esse tipo de mazela. Por isso, se beber não dirija”, destaca o diretor-geral do Detran/PI, Arão Lobão.

Dentro das ações previstas para o final do ano e a primeira parte da programação de 2020, estão as ações ordinárias em Teresina, operações em Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia, além de vários outros municípios do Piauí.

Nathalia Amaral