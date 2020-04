Teresina terá mais chuva hoje e temperatura não deve passar dos 30 graus

O dia será nublado e de mais chuva nesta quarta-feira (22) em Teresina, é isto o que aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Pelas próximas 24 horas, o céu da capital ficará nublado, encoberto por nuvens e há risco de pancadas de chuva isoladas acompanhadas de trovoadas. A temperatura mínima deve girar em torno dos 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus.



Teresina encontra-se ainda na zona de alerta laranja do Inmet, com aviso meteorológico para risco de chuvas intensas nas próximas horas. De acordo com o alerta, há chances de precipitação entre 30 milímetros e 60 milímetros por hora, ou de 50 a 100 milímetros no dia, com ventos entre 60 a 100 Km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de arvores, formação de pontos de alagamentos e ocorrência de descargas elétricas.



A situação preocupa, uma vez que a cidade ainda tenta se recuperar dos estragos causados pelo temporal que caiu na tarde de ontem (21). O acumulado de chuva em Teresina, durante a precipitação que durou entre uma hora e meia e duas horas, chegou aos 50 milímetros. Apesar de forte, não se tratou de uma chuva volumosa, segundo o que explica o meteorologista Werton Costa. De acordo com ele, o temporal causou muitos transtornos porque foi concentrado em alguns pontos da cidade que historicamente já possuem registros de alagamento.





“São justamente aqueles [pontos] caracterizados como de baixa resiliência, densamente urbanizados, impermeabilizados, onde o escoamento superficial é mais denso e as áreas tradicionalmente conhecidas como de alagamento são plenamente visíveis. Infelizmente esse tipo de chuva causa muito transtorno, principalmente sobre aqueles que insistem em trafegar por áreas que são consideradas de risco”, diz o professor Werton.

Ele explica que o temporal foi provocado pela reaproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema promotor de chuva atuante na região. De acordo com Werton, além da ZCIT, também atuaram sobre o Nordeste outros sistemas meteorológicos como as Ondas de Leste e uma frente fria ao Sul da Bahia. Juntos, estes sistemas contribuíram para aumentar o grau de instabilidade do interior do Nordeste, sobretudo no Piauí, aumentando o canal de umidade local.



Este canal de umidade é que propicia grandes volumes de chuva e precipitações mais densas como a que ocorreu nos municípios de Matias Olímpio e União, por exemplo, onde o acumulado de chuva passou dos 100 milímetros em 24 horas.

Nos próximos dias

Para o restante da semana, a previsão para Teresina é de céu encoberto e temperaturas apenas. Amanhã (23), não há risco considerável de chuva, mas o tempo deve permanecer nublado durante boa parte do dia. Já na sexta-feira (24), o sol deve aparecer mais entre nuvens. No sábado (25) deve voltar a chover em pancadas isoladas, assim como no domingo (26).

Maria Clara Estrêla