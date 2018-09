Teresina tem a melhor educação pública entre as capitais do Brasil

Teresina acaba de conquistar a medalha de ouro na educação pública. O município passou do terceiro lugar para a primeira posição do ranking, segundo o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que leva ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Com o feito, a Prefeitura de Teresina agora ostenta o título de melhor educação pública entre todas as capitais brasileiras.

O IDEB revela o nível de aprendizado dos alunos a partir das médias de desempenho na Prova Brasil e no fluxo escolar, destacando especialmente as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. No último ano, Teresina havia alcançado as médias 6.1 e 5.2, nos anos iniciais e finais respectivamente, já superando as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação e mostrando resultados projetados para 2023. Apesar de ainda não divulgada a média oficial do IDEB, as proficiências anunciadas pelo ministro Rossieli Soares mostram Teresina acima das demais, deixando para trás as capitais que até então tinham os melhores índices: Palmas e Curitiba.

Segundo o secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma, a conquista é fruto de muito trabalho e uma gestão comprometida com a educação. “Seguimos uma trajetória de avanços a partir de uma equipe extremamente consciente da nossa capacidade de fazer cada vez melhor. Os resultados foram aparecendo e logo começamos a ser referência nacional. Sempre foi um desejo do prefeito Firmino Filho que chegássemos ao primeiro lugar, fazendo bem feito o que precisamos fazer”, destaca Montezuma.

A secretária executiva de Ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semec), Irene Lustosa, explica que as escolas passaram a trabalhar em um clima de mais conquistas. “As equipes escolares são muito dedicadas, trabalham focadas no planejamento em busca de superarem seus próprios resultados. E quando se tem em mente que precisamos garantir que os alunos aprendam e aprendam bem, os números são consequências. Nossas escolas são formadas por um time de peso, por isso tínhamos tanta confiança nesse resultado”, afirma.

Desde que foi apontada como a única capital do Nordeste entre as 10 primeiras do país, no quesito educação, Teresina tem sido objeto de estudo para diversos pesquisadores, que tentam seguir os passos dessa evolução para entender as estratégias bem sucedidas. Reestruturação das escolas, capacitação de professores, planejamento estruturado, foco nas avaliações e programas de apoio aos alunos estão entre os principais aspectos apontados pela equipe de educação do município como essenciais para elevar Teresina à primeira do ranking em 2018.

Com notas acima de média nacional e a garantia de que a escola púbica de Teresina é exemplo, o prefeito Firmino Filho comemora o título de primeiro lugar como uma das principais conquistas da sua gestão. “Educação sempre foi nossa obsessão. Trabalhamos para alcançar excelência, oferecer não só educação de qualidade para as crianças, mas a melhor educação do país. Não foi sorte, não foi de repente, chegamos até aqui por meio de muito trabalho, esforço, estudo e dedicação, sabendo que o planejamento sistematizado dá bons frutos, que sonhar alto é o primeiro passo para chegar aonde queremos”, vibra Firmino.

Ascom PMT