Teresina registrou pico de confirmações de Covid nesta quinta-feira

Descumprimento do isolamento e aumento considerável dos casos confirmados de covid-19. É esta a realidade de Teresina segundo as informações repassadas pelo prefeito Firmino Filho (PSDB) em suas redes sociais. De acordo com ele, nesta quinta-feira (23), Teresina notificou o maior número de casos de coronavírus em um único dia: 23 pessoas testaram positivo para a doença. Com isso, a capital registrou o maior pico de confirmações desde que o primeiro caso foi detectado há pouco mais de um mês.



Até ontem, os testes confirmaram 179 teresinenses com a doença. Chama atenção o fato de que a taxa de isolamento na capital caiu quase na mesma proporção em que os casos aumentaram. Ontem também foi o dia em que Teresina registrou o menor índice de distanciamento social desde que a medição começou a ser feita. Apenas 46% dos residentes na capital permaneceram em casa. O número está muito abaixo dos 73% considerados necessários para que o sistema de saúde não entre em colapso.



Firmino Filho divulgou as informações em suas redes sociais - Foto: Jailson Soares/O Dia

O prefeito demonstrou preocupação com a situação e mencionou o estado de calamidade em que se encontram estados vizinhos ao Piauí, sobretudo o Ceará. “Ontem foi um dia de recordes negativos não só para o país, mas para estados de grande influência sobre o Piauí. Pela primeira vez o Ceará ultrapassou 30 mortes por Covid-19 em um único dia. Já o Maranhão chegou a notificar 200 novos casos da doença”, pontuou Firmino.

Vale ressaltar que anteriormente esta semana, o prefeito de Teresina fez um apelo ao governador maranhense Flávio Dino pedindo que ele mantivesse as medidas de isolamento por conta, principalmente, da proximidade geográfica com Teresina. Firmino alegou que a capital recebe muitos pacientes do Maranhão suspeitos e/ou diagnosticados com coronavírus, o que acaba por aumentar a demanda já alta do sistema de saúde local.

Ontem (23) também foi o dia em que a FMS (Fundação Municipal de Saúde) lançou a plataforma Painel Covid-19, que permite acompanhar a evolução da doença em Teresina. Segundo os dados compilados pelo sistema, o bairro Jóquei Clube, na zona Leste de Teresina, é o que mais apresenta casos confirmados de coronavírus, com 20 pacientes diagnosticados. Em seguida aparece o Ilhotas (8 casos), Ininga (8 casos) e Gurupi (com também 8 casos). Significa dizer que é a zona Leste aquela que mais concentra registros da doença e é justamente uma das que mais vem descumprindo o isolamento social.



Distribuição geográfica dos casos confirmados de Covid-19 em Teresina - Foto: Reprodução

Na live desta quinta-feira (23), a Prefeitura de Teresina anunciou como se dará o protocolo de reabertura das atividades comerciais e um dos critérios elencados pelo prefeito Firmino Filho foi justamente o esforço no cumprimento do isolamento social. De acordo com ele, somente se a cidade chegar a um patamar ideal de distanciamento, será possível falar em retorno gradual da economia.

Maria Clara Estrêla