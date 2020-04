Teresina registrou ontem a menor taxa de isolamento durante a quarentena

O teresinense vem cada vez mais descumprindo as regras de isolamento social preconizadas pelo poder público e as organizações de saúde em todo o Brasil e no mundo. Nesta segunda-feira (13), a capital teve o menor percentual de isolamento já registrado desde o início da pandemia e do estabelecimento dos decretos municipais determinando o distanciamento.



Segundo os dados da Prefeitura de Teresina obtidos pela start-up InLoco, que monitora o comportamento do teresinense neste sentido, somente 49% da cidade se manteve em casa e cumpriu com a quarentena como deve ser. Significa dizer que mais da metade da população ignorou os apelos dos gestores e especialistas para manter o distanciamento social.

A queda em relação ao dia anterior (domingo, 12), quando 62% dos teresinenses permaneceram em casa, foi de 12 pontos percentuais. O pico de isolamento aconteceu na sexta-feira santa (11), quando 66% da população de Teresina cumpriu com a quarentena. Durante todo este mês de abril, a média de isolamento do teresinense oscilou entre os 49% e os 66%, ainda abaixo dos 73% considerados ideias para que a medida de fato se torne efetiva.

Vale lembrar que toda e qualquer atividade que gere aglomerações e não seja essencial está suspensa. A Guarda Civil Municipal, juntamente com a PM está fiscalizando o cumprimento dos decretos municipais neste sentido. Ainda ontem, o prefeito Firmino Filho (PSDB) assinou documento alterando o horário de funcionamentos de setores de primeira ordem como a indústria de alimentos, de itens farmacêuticos e hospitalares. O intuito foi justamente reduzir o fluxo de pessoas usando o transporte coletivo da cidade nos horários de pico.

Hoje, Firmino voltou a fazer um apelo aos teresinenses para que cumpram o isolamento social e evitem que o sistema municipal de saúde entre em colapso com o aumento dos casos de Covid-19. “São números que merecem grande preocupação, uma vez que os testes, apesar de ainda insuficientes, vêm mostrando um crescimento considerável de casos confirmados”, disse.

No último boletim divulgado pela Prefeitura, Teresina chegou a 47 casos confirmados de Covid-19 em várias regiões da cidade.

Maria Clara Estrêla