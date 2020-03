Teresina registra 56 mm de chuva após 5 horas de temporal

A forte chuva que caiu em Teresina nesta quinta-feira (19), atingiu 56 mm na Estação Leste. Foram 5 horas de chuva e de acordo com o climatologista Werton Costa nos últimos cinco dias houve uma intensificação dos volumes chuvosos no Piauí.

No Mapa de acumulado de chuva mostra que a região do norte do estado foi a mais afetada.

Entre as cidades estão Alto Longá, Campo Maior, Castelo do Piauí, Barras, União, Piripiri, Regeneração, Esperantina. Veja no Mapa abaixo:

“Nesta noite tivemos alta concentração de descargas elétricas. A maioria delas é intranuvem, que ocorrem apenas no interior da nuvem. As que provocam os mais contundentes trovões são as nuvem solo”, explicaWerton Costa.

Sobe nível dos rios mais PI permanece sem risco de inundação

Na manhã desta quinta-feira,19, o Sistema de Alerta da Bacia do Rio Parnaíba divulgou um boletim informando sobre a situação dos rios.

O rio Marathaoan em Barras-PI elevou o seu nível desde devido as precipitações ocorridas na bacia e se intensificou precipitações últimas 10 horas. Na estação localizada em Barras foi registrada a cota de 4,39 m, e com previsão de elevação para a cota em torno de 4,46 m nas próximas 8 h, portanto 26 cm acima da cota de Inundação que é 4,20m.

Em relação ao rio Longá em Esperantina, a cota atual é de 7,10 m, abaixo da cota de inundação 30 cm. A cota esperada para as 15:45 h desta quinta-feira,19 , é de 7,29 m, o que deve continuar em cota de alerta, abaixo da cota de inundação em 11 cm. O órgão solicita que as autoridades monitorem a situação.

Quanto ao rio Parnaíba nas cidades de Barão de Grajaú (MA) e Floriano (PI )o nível registrado as 08:00h, foi de 4,71 m, com previsão de manutenção desse nível nas próximas 8 horas para valores próximo de 4,72 cm, ficando os níveis em situação de normalidade para a estação.

Nas cidades de Teresina e Timon o nível atual do rio Parnaíba é de 5,32 m, ficando 18 cm abaixo da cota de alerta -5,50 m-, e nas próximas 8 horas tem previsão de elevação do nível que deve oscilar em torno da cota 5,44 cm.

Quanto à Luzilândia, a cota atual do rio Parnaíba é de 5,48 m, o que significa 48 cm acima da cota de alerta definida, e em processo de elevação do nível devido as chuvas ocorridas na bacia.

Já o rio Poti em Teresina voltou a apresentar elevação do nível de suas águas devido as precipitações ocorridas na bacia nas últimas horas. A cota atual é de 7,94 m, sendo 6 cm abaixo da cota de atenção que representa 8,00 m. A tendência de elevação nas próximas 10 horas é para valores em torno de 8,74 m ás 17:30 h desta quinta-feira, 19, caso não sejam verificadas chuvas significativas na bacia nas próximas horas.

Sandy Swamy