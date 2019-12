Teresina recebe curso de voz e recursos terapêuticos para profissionais da fala

Teresina recebe nesta sexta-feira (06) um workshop de voz profissional e recursos terapêuticos. O curso, ministrado pela Fonoaudiológica e Vocal Coah, Janaina Pimenta, será realizado no Gran Hotel Arrey, a partir das 18h e segue até amanhã. Entre as técnicas abordadas no curso estão os modernos recursos terapêuticos para fonoaudiólogos, como lidar com a oratória, cuidados com a voz e pronuncia aplicando a técnica da silabação. O curso é voltado tanto para profissionais da voz como para aquelas que trabalham com ela.



O público alvo do workshop é direcionado para fonoaudiólogos, cantores, professores, pastores, palestrantes, advogados, repórteres, radialista e demais profissionais que utilizam a voz como ferramenta de trabalho. Ao final do curso, será entregue um certificado aos participantes.

A palestrante Janaina Pimenta conta que os profissionais precisam compreender que a voz é um instrumento de trabalho. Portanto, é preciso conhecer, pois essa ferramenta natural está a disposição dele.

Janaina Pimenta. Foto: Elias Fontenele.

“Tem várias coisas que são treinadas e, consequentemente, aprendidas. Os profissionais precisam ter conhecimento sobre essa área que faz total diferença na vida deles. Dos cuidados com a voz, de por exemplo, beber mais água, evitar o excesso de alimentos como café, frituras, cigarros, porque tudo isso influencia. São esses e vários outros pontos que serão trabalhados durante esses dois dias.

Sobre a palestrante

Com 20 anos de experiência como vocal coach, Janaina Pimenta faz parte da rotina de grandes vozes da música brasileira como Ivete Sangalo, Milton Nascimento , César Menotti & Fabiano, Victor e Léo, Nívea Soares, Aline Barros, Chico Buarque, Ney Matogrosso, Gilberto Gil e vários outros cantores da música brasileira

Janaína desenvolveu uma técnica exclusiva de cuidado vocal utilizando a termoterapia, tema do seu livro “O quente e o frio da voz”. A obra é a colheira de um trabalho embasado em pesquisas e conta como a técnica é uma ferramenta poderosa e saudavel para o cuidado vocal.

Para maiores informações basta ligar para no seguinte número: (086) 9 9415-8517.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia