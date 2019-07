Teresina poderá ter chuvas fracas nos próximos dias

Os teresinenses foram surpreendidos por uma chuva fraca no começo da manhã de hoje (23) em alguns pontos da cidade e, há pouco mais de um mês do B-R-O-Bró, qualquer precipitação causa estranheza nos moradores da Capital. No entanto, essas chuvas fracas devem se repetir nos próximos dias, mesmo com a elevação das temperaturas no Piauí.



É que o Estado, sobretudo a região da Grande Teresina, está sofrendo influência de uma onda de umidade vinda do litoral leste da Região Nordeste. É esta onda de umidade, que já está acontecendo em decorrência da alta atividade pluviométrica no Rio Grande do Norte, que faz com que haja a formação de mais nuvens aqui na região, o que leva à ocorrência das chuvas.



Foto: Arquivo O Dia

É o que explica o meteorologista Werton Costa: “essa umidade entra no Nordeste pelo litoral, passa pela Zona da Mata e adentra o sertão, se deslocando para o Oeste. Quando ela chega ao Ceará, ela tem grande possibilidade de mudar a condição de tempo em Teresina. Temos observado, por exemplo, um número muito grande de nuvens no céu, e o céu de julho, ele geralmente não tem muita nuvens. Como há o aumento dessa nebulosidade, facilita as chuvas”.

Mas as chuvas, mesmo que fracas, não se concentrarão só na Capital piauiense. É possível que haja garoa também em Campo Maior e Altos. Por conta disso, as temperaturas também deverão cair um pouco em alguns horários nos próximos dias, mas a tendência geral é que a partir de agora, elas apresentem elevação, até chegar ao período mais quente do ano no Estado.

Maria Clara Estrêla