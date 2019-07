Teresina pode ter pancadas de chuva localizadas nesta segunda

Apesar do fim do período chuvoso e do aumento considerável das temperaturas na Capital piauiense ao longo das últimas semanas, os teresinenses podem ser surpreendidos pela chuva na tarde e começo da noite desta segunda-feira (08). O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) aponta que Teresina tem 80% de probabilidade de precipitação para hoje, com temperatura máxima de 32 graus entre o meio dia e as 16 horas, e temperatura mínima de 22 graus no final do dia.





Foto: Reprodução/Inpe

A previsão é de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. Os ventos podem chegar a 13 Km/h e a umidade varia entre 41%, nos períodos mais quentes do dia, e 90% nos períodos mais frios. No entanto, a chuva deve se concentrar só nesta segunda-feira. Para os próximos dias, o sol volta a aparecer entre nuvens, mas sem chances de mais precipitações.

Para terça-feira (09), quarta (10), quinta (11) e sexta (12), o tempo permanece parcialmente nublado, com mínima variando em torno de 22 graus e máxima girando em torno de 35 graus. A probabilidade de chuva para estes dias não passa de 5%. Já no sábado (13), as nuvens começam a se dissipar e o sol aparece com mais força, com temperaturas podendo passar de 35 graus nos períodos mais quentes do dia.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

O Inpe alerta para cuidados com a saúde neste período, principalmente devido á baixa umidade do ar. Enfermidades como gripes e resfriados tornam-se comuns nesta época do ano. E como a presença de partículas de água no ar se torna baixa neste período e há incidência extrema de índice ultravioleta, é importante não deixar de se hidratar para evitar o ressecamento da pele e problemas respiratórios.

Maria Clara Estrêla