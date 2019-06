Teresina passa a oferecer tratamento de canal para crianças

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) passa a realizar canal em dentes de leite de crianças de até 8 anos de idade. O tratamento é indicado nos casos de cárie profunda ou trauma dentário e o objetivo é evitar uma extração precoce, além de complicações de saúde.

As crianças têm acesso ao tratamento dentário nas Unidades Básicas de Saúde e, se houver necessidade da realização do canal, elas são encaminhadas para o Centro de Especialidade Odontológica da Uninovafapi. “Conseguimos aprimorar ainda mais a qualidade do serviço à população e garantir uma vida melhor e mais saudável às crianças”, afirma o presidente da FMS, Charles Silveira.



O presidente da FMS, Charles da Silveira - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



“Um dos principais motivos para realizar o tratamento de canal é a cárie profunda, ou seja, que atinge uma parte do dente chamada polpa. Quando isso ocorre pode trazer uma de série de complicações, a exemplo de infecções no dente e em todo o corpo. Se nestes casos o dente for extraído, também ocasiona problemas diversos como estéticos, de mastigação e de oclusão. Com o tratamento de canal, o dente permanece na boca sem causar prejuízo ao organismo”, explica o dentista da FMS, Arthur Bohn.

Ele informa ainda que, muitas vezes, os responsáveis acham que os dentes de leite das crianças não têm tanta importância, já que não farão parte da dentição perma nente. “Pelo contrário, o dente de leite faz a estruturação óssea da arcada dentária para receber o dente permanente. Se o de leite cai antes do tempo, a criança pode ter problemas de oclusão”, explica.

De acordo com Rodrigo Martins, gerente de saúde bucal da FMS, a rede de saúde também oferece outros serviços na área da saúde bucal. “Nas Unidades Básicas de Saúde, por exemplo, realizamos avaliação da saúde bucal, fazemos remoção de tártaro, limpeza, restaurações e extrações, além de atividades educativas para o público adulto e infantil. Sabemos a importância da saúde bucal e que o que estraga o dente é a sujeira”.

Jornal O Dia