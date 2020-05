Teresina já soma quase 800 casos de Covid-19 e 22 mortes

O último boletim divulgado pela Prefeitura aponta mais um vertiginoso crescimento nos casos de Covid-19 em Teresina. A capital piauiense já soma 786 diagnósticos da doença com 22 óbitos. Os números são da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e foram tornados públicos nesta segunda-feira (11). Somente nas últimas 24 horas, Teresina confirmou mais 31 casos de coronavírus.



Leia também:

Prefeitura fala em implantação de rodízio de veículos no Centro



CRM recomenda e PMT inclui atendimento ambulatorial nos serviços essenciais



Funcionamento do polo de saúde de Teresina será restrito; veja medidas



Empresas deverão testar seus funcionários e enviar dados à Prefeitura

Pelos dados do Painel Covid-19, ferramenta da PMT que permite o monitoramento da evolução da pandemia, há pelo menos 103 pacientes internados nos hospitais da rede de atendimento especializada para a Covid-19. Com relação à distribuição espacial dos casos, os bairros da zona Leste continuam sendo os que mais registram a doença.



Até este domingo (10), o Jóquei concentrava 36 moradores com diagnóstico de coronavírus, seguido do Ininga, com 28 casos. Em seguida aparecerem o Itararé, na zona Sudeste, com 27 casos; e o Mocambinho, na zona Norte da capital, com 23 casos confirmados da doença. Com relação á faixa etária, a maior parte dos teresinenses contaminados tem entre 30 e 39 anos, com pelo menos 205 casos. Em seguida aparecem os pacientes de 40 a 49 anos. O grupo de risco dos idosos (com mais de 60 anos) soma 93 casos no total.



Teresina já possui 786 casos de Covid-19 - Foto: O Dia

Para Francisca Rodrigues, coordenadora do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública da FMS, os números estão crescendo em reflexo do afrouxamento do distanciamento social que tem se observado nas últimas semanas. “Para reverter o quadro, precisamos novamente aumentar o percentual de isolamento na cidade inteira, só assim teremos como reduzir o número de pessoas contaminadas. É imprescindível que os teresinenses evitem sair às ruas e se mantenham em casa o máximo possível”, destacou.

Importante lembrar que com quase 800 casos, Teresina ainda não atingiu o pico da pandemia de coronavírus. Isso deve acontecer lá para a primeira semana de junho, segundo o que apontam as projeções do Grupo de Trabalho do Comitê Gestor de Crise. Ressalta-se também que há uma subnotificação nos casos da doença tanto na capital quando no Estado como um todo.

As pesquisas sorológicas que estão sendo desenvolvidas pela PMT têm dado um vislumbre da real situação da pandemia na cidade. Por exemplo, em seu pico, Teresina pode chegar a ter até 5 mil pessoas contaminadas.

Maria Clara Estrêla