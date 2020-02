Teresina está em alerta para temporal e alagamentos nas próximas 24 horas

Risco de alagamentos, vendavais e temporal pelas próximas horas. É este o cenário previsto para Teresina ao final da manhã desta terça-feira (18). Isto porque a cidade está sob alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) durante as próximas 24 horas. Isto significa dizer que há riscos de mais pancadas de chuva seguidas de tempestades de raio, vendavais, trovoadas e formação de pontos de alagamento.

A área de alerta vai da região Meio Norte do Piauí até o litoral e abrange ainda os estados do Ceará e parte do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Maranhão. O aviso emitido pelo Inmet diz “chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos intensos (entre 40 e 60 Km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas”.



Foto: Reprodução/Inmet

Aqui no Estado, esse alerta vale para Teresina e mais 127 municípios.

Previsão

A previsão é de mais chuva para Teresina nesta terça-feira (18). A probabilidade de precipitação durante todo o restante do dia gira em torno doa 90% com temperaturas variando entre 23 graus, a mínima, e 33 graus, a máxima. A chuva deve cair também com intensidade na quarta (19), na quinta (20) e na sexta (21).

Maria Clara Estrêla