Teresina é o maior polo de saúde de alta complexidade do país, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente a pesquisa de Região de Influência das Cidades (Regic), que define a hierarquia dos centros urbanos brasileiros e delimita as regiões de influência a eles associados. Os dados deste último estudo divulgado foram coletados ao longo do semestre de 2018 e investigou, entre outros aspectos, o deslocamento dos usuários da rede pública e privada de saúde, que saem de seus municípios com destino a outros para acesso à serviços de saúde de baixa, média e alta complexidade.





Teresina é o maior polo de saúde de alta complexidade do país - Foto: O Dia



Neste último levantamento, um dado chamou a atenção em relação à capital piauiense: Teresina é a capital do país que mais recebe pacientes de outros municípios para atendimentos de alta complexidade. De acordo com os dados, a cidade atende a moradores vindos de pelo menos 300 municípios.

Comparando-se a outras capitais, Teresina está à frente de grandes centros urbanos como Belo Horizonte-MG, que recebe pacientes de outros 262 municípios, e de Salvador, que recebe paciente vindos de 243 cidades. A capital do Brasil com menos atendimentos a pacientes de outras localidades é Boa Vista-RR, que recebe moradores de apenas 14 municípios.

O mapa divulgado pelo IBGE mostra que a maior parte destes pacientes vêm dos municípios do interior do Piauí, bem como de regiões do centro-sul do Maranhão, da grande São Luís e do leste do Pará. Para poderem ser atendidas na capital piauiense, essas pessoas chegam a viajar até 283 Km nos casos de alta de complexidade.



Foto: IBGE

É a oitava posição dentre os maiores deslocamentos até as capitais. Manaus-AM é a capital com a maior média de deslocamento, cerca de 491 km, e Aracaju-SE é a capital com o menor deslocamento médio, 84 km, para atendimentos de alta complexidade.

No que respeita aos atendimentos de baixa e média complexidade, Teresina ocupa o segundo lugar dentre as capitais brasileiras, recebendo pacientes de 95 municípios que chegam a viajar até 184 Km para conseguir uma consulta ou a realização de algum procedimento médico.

Trata-se do décimo maior deslocamento do país. Manaus-AM é a cidade que recebe pacientes que tiveram que percorrer as maiores distâncias, em média, 418 km para atendimento ou procedimento de baixa e média complexidade. Por sua vez, as menores distâncias percorridas pelos pacientes é a de Maceió-AL, com uma média de 73 km.

Maria Clara Estrêla