Teresina e Norte do estado registram chuvas nesta terça e na quarta-feira

O céu de Teresina amanheceu nublado nesta terça-feira (18), assim como grande parte do Nordeste brasileiro. A região recebe alerta para pancadas de chuva no Centro e Norte do Piauí. O tempo permanece fechado durante todo o dia por toda a região. A temperatura mínima na região vai ser de 13º C e a máxima de 35º C. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.

Segundo Sônia Feitosa, meteorologista da Semar (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), esse tempo fechado ocorreu em decorrência de uma mudança nos padrões de vento na atmosfera mais alta, uma vez que também está chovendo no Ceará e leste do Maranhão.

“Essa mudança trouxe umidade e enfraqueceu a massa de ar seco que estava sobre o Piauí. Vez por outra vai ficar nublado, cair um chuvisco e até chuva mais forte, como no extremo norte do litoral piauiense, isso até a madrugada de amanhã”, explica.

Precipitações podem ocorrer em Teresina nesta terça e na quarta-feira (Foto: Jailson Soares / O DIA)

Apesar da boa notícia, a tendência para os próximos dias é de intensificação da massa de ar seco. A partir de quinta-feira, a massa de ar seco deve permanecer no seu professor natural, fortalecendo a essa porção de ar. Com isso, a umidade relativa do ar deve cair, aumentando, assim, a temperatura.

“Isso deve acabar as chuvas de vez, fazendo com que a temperatura chegue a níveis mais altos e a umidade a níveis mais baixos. Exatamente por conta desses ventos de Leste que estão fazendo essa umidade, pela manhã temos observados essas brisas matinais, mas no período da tarde as temperaturas se elevam novamente”, destaca Sônia Feitosa.

Isabela Lopes