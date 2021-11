Teresina e mais 142 cidades piauienses estão sob alerta para chuvas intensas no feriado

O tempo chuvoso que ameniza a sensação térmica em Teresina neste domingo (14) permanecerá durante o feriado de Proclamação da República, comemorado nesta segunda-feira (15). É que a capital piauiense, junto com mais 142 municípios do estado, está na área de alerta para ocorrência de chuvas intensas. O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vale para até o final do dia de amanhã.



De acordo com o Inmet, Teresina terá ocorrência de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora e até 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 Km/h com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Foto: O Dia

É recomendado não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. Deve-se evitar também o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada e em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser contatado pelo número 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

O alerta do Inmet vale para as regiões Centro-Norte, Sudoeste, Norte e Sudeste do Piauí.

Veja abaixo os municípios em alerta pra chuvas intensas nas próximas horas no Estado:

Agricolândia

Alto Longá

Altos

Alvorada do Gurguéia

Amarante

Angical do Piauí

Anísio de Abreu

Antônio Almeida

Avelino Lopes

Baixa Grande do Ribeiro

Barras

Barro Duro

Batalha

Beneditinos

Bertolínia

Boa Hora

Bom Jesus

Bom Princípio do Piauí

Bonfim do Piauí

Boqueirão do Piauí

Brasileira

Brejo do Piauí

Buriti dos Lopes

Buriti dos Montes

Cabeceiras do Piauí

Cajueiro da Praia

Campo Largo do Piauí

Campo Maior

Canavieira

Canto do Buriti

Capitão de Campos

Capitão Gervásio Oliveira

Caracol

Caraúbas do Piauí

Castelo do Piauí

Caxingó

Cocal

Cocal de Telha

Cocal dos Alves

Coivaras

Colônia do Gurguéia

Coronel José Dias

Corrente

Cristino Castro

Curimatá

Currais

Curralinhos

Demerval Lobão

Dirceu Arcoverde

Domingos Mourão

Dom Inocêncio

Eliseu Martins

Esperantina

Fartura do Piauí

Flores do Piauí

Floriano

Francisco Ayres

Gilbués

Guadalupe

Guaribas

Ilha Grande

Itaueira

Jatobá do Piauí

Jerumenha

João Costa

Joaquim Pires

Joca Marques

José de Freitas

Juazeiro do Piauí

Júlio Borges

Jurema

Lagoa Alegre

Lagoa de São Francisco

Lagoa do Piauí

Lagoinha do Piauí

Landri Sales

Luís Correia

Luzilândia

Madeiro

Manoel Emídio

Marcos Parente

Matias Olímpio

Miguel Alves

Miguel Leão

Milton Brandão

Monsenhor Gil

Monte Alegre do Piauí

Morro Cabeça no Tempo

Morro do Chapéu do Piauí

Murici dos Portelas

Nazaré do Piauí

Nazária

Nossa Senhora de Nazaré

Nossa Senhora dos Remédios

Nova Santa Rita

Novo Santo Antônio

Oeiras

Olho D'Água do Piauí

Paes Landim

Pajeú do Piauí

Palmeira do Piauí

Palmeirais

Parnaguá

Parnaíba

Passagem Franca do Piauí

Pau D'Arco do Piauí

Pavussu

Pedro II

Pedro Laurentino

Piracuruca

Piripiri

Porto

Porto Alegre do Piauí

Redenção do Gurguéia

Riacho Frio

Ribeira do Piauí

Ribeiro Gonçalves

Rio Grande do Piauí

Santa Filomena

Santa Luz

São Braz do Piauí

São Francisco do Piauí

São Gonçalo do Gurguéia

São João da Fronteira

São João da Serra

São João do Arraial

São João do Piauí

São José do Divino

São José do Peixe

São Lourenço do Piauí

São Miguel do Fidalgo

São Pedro do Piauí

São Raimundo Nonato

Sebastião Barros

Sebastião Leal

Sigefredo Pacheco

Simplício Mendes

Socorro do Piauí

Tamboril do Piauí

Teresina

União

Uruçuí

Várzea Branca

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!