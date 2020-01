Teresina é a capital com mais medalhas na Olimpíada de Física

Talento, esforço e dedicação garantiram mais um grande resultado para a Rede Municipal de Ensino de Teresina em uma competição nacional de conhecimento. Alunos de escolas municipais foram destaque na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) 2019, conquistando um total de 24 medalhas, sendo duas de ouro, 11 de prata e 11 de bronze. O feito rende a Teresina o título de capital com o maior número de medalhas na edição de 2019.

Foto: Ascom/Semec

A Olimpíada é organizada pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) com o objetivo de incentivar entre os jovens o estudo das ciências, especialmente da física. Essa é uma das disciplinas específicas ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semec) no Programa Cidade Olímpica Educacional. Os estudantes assistem aulas aos sábados e aprofundam os conhecimentos, formando conquistadores de medalhas pelo país.

Na edição de 2019 da OBFEP, os alunos da rede municipal conquistaram 11 medalhas a mais que no ano anterior, quando 13 estudantes foram premiados. Teresina é a capital com mais medalhas alcançadas, superando Manaus, Fortaleza, São Paulo e até Recife, que fica em segundo lugar com apenas 10 alunos premiados.

“Acabamos de receber mais essa boa notícia para a educação de Teresina. Alunos e professores estão de parabéns, além do excelente trabalho desenvolvido pelo Programa Cidade Olímpica. A cada ano, o número de alunos medalhistas cresce em todas as competições, estando entre os melhores do país. Isso mostra que seguimos no caminho certo”, conclui o secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma.

Clique aqui e veja a relação de vencedores.



Da Redação