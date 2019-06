A previsão do tempo para esse final de semana em Teresina aponta condições favoráveis para quem quer aproveitar o feriado prolongado em clubes e passeios ao ar livre. Isso porque, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o tempo deve permanecer firme e ensolarado, sem chuvas, até o domingo (23).

Desde hoje (20), feriado de Corpus Christi, até o domingo, as temperaturas na capital devem permanecer entre 21º C e 34º C, com pequenas variações ao longo dos dias. Segundo o Cptec, o céu deve permanecer claro e sem nuvens.

Teresina deve ter tempo firme e sem chuvas neste final de semana. (Foto: Arquivo O Dia)



Já na cidade de Pedro II, onde ocorre o Festival de Inverno que leva o nome do município, as temperaturas devem oscilar entre 19º C e 30º C, com predomínio de sol durante todo o dia. A probabilidade de pancadas de chuva é mínima, apenas 5%.

Já durante a sexta (21) e sábado (22), os termômetros devem marcar entre 20º C e 30º C. No sábado, a previsão aponta para uma variação de nuvens pela manhã com chance pequena de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde. No domingo, o tempo permanece firme, com pouca probabilidade de chuva.

Já quem decidiu aproveitar o feriado prolongado no litoral do Piauí deve ser surpreendido com pancadas de chuva durante o fim de semana. De acordo com o Cptec, a probabilidade de chuva é de 80% desde a sexta-feira até o domingo. Hoje, no entanto, o tempo deve permanecer ensolarado.

As temperaturas no litoral devem oscilar entre 23º C e 33º C nos quatro dias. No domingo, a previsão é de muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

Nathalia Amaral