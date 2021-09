Teresina deve registrar chuva isolada nesta quarta-feira (15)

Os teresinenses foram surpreendidos na noite desta terça-feira (14) com uma chuva leve que caiu sobre a cidade. Apesar de rápido, os chuviscos ajudaram a aliviar a temperatura em alguns bairros de Teresina. A zona Leste foi a região que mais registrou volume.

Segundo a meteorologista da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), Sônia Feitosa, a chuva ocorreu devido uma onda de instabilidade que pairou sobre a capital por conta da umidade registrada na região Norte do País.

“Juntou essa umidade do Oceano com o calor que está fazendo e promoveu essa chuva em parte da região Centro-Norte do Estado. Inclusive, hoje tem novamente possibilidade de chuva isolada”, explica Sônia Feitosa.

De acordo com o boletim emitido pela Semar para esta quarta-feira, Teresina deve permanecer ensolarada e parcialmente nublada, com possibilidade de chuva à tarde ou à noite. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 38ºC, com ventos fracos e moderados.

No Piauí, há predomínio de condição de tempo quente e seco pelos próximos dias, com chuva isolada no Norte e Centro. Ontem (14), em Bom Jesus (10%), Gilbués (11%) e Alvorada do Gurguéia (12%) registraram-se os menores valores de umidade relativa do ar no estado, 2°, 3° e 6° lugares, respectivamente. A terceira maior temperatura no país foi em Bom Jesus (40°C).

Regiões

Na região Norte de Estado, o dia deve ficar ensolarado a parcialmente nublado com chuva isolada, com ventos moderados/fortes e temperatura máxima de 39°C. No Centro-Norte, esta quarta deve ser ensolarada a parcialmente nublado e com chuva isolada. Os ventos serão fracos/moderados e temperaturas de até 40°C.

No Sudeste do Piauí, esta quarta-feira deve ser ensolarada a parcialmente nublado, com temperatura máxima de 39°C, com ventos moderados. No Sudoeste, o dia deve ser ensolarado a parcialmente nublado, com ventos moderados e temperatura máxima de 40°C.

A umidade relativa do ar nesta região está abaixo de 20% e altas temperaturas nesta quarta-feira. Neste período, recomenda-se ingerir bastante água e evitar exposição direta aos raios solares nos horários mais quentes. No Sul do estado a umidade deve variar entre 20% e 12%, com risco de incêndios florestais.

Emelly Alves

