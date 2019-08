Teresina desponta como uma cidade de esperança, diz Dom Jacinto

Teresina é popularmente conhecida como A Cidade Verde, por conta de sua extensa área plantada e arborizada que ainda se mantém preservada diante do progresso das máquinas e do crescimento, às vezes desenfreado, do concreto e do asfalto. Mas uma coisa que, por vezes, passa despercebida pelos que aqui vivem, é que este título dado à Capital piauiense também tem outro significado: o da esperança daqueles que fazem Teresina.



É que o significado da cor verde está associado à esperança. E também à vitalidade. Estes sentimentos podem ser traduzidos na prática: a esperança seria o acreditar que o futuro pode ser melhor; e a vitalidade seria o nunca desistir e sempre persistir. Associada à natureza, a cor verde transmite também a sensação de crescimento e renovação. E se renovar é uma coisa que os teresinenses sabem fazer bem.

Eles acolhem, eles reconstroem, eles se unem para dar a mão e reerguer quem já não consegue ficar de pé sozinho. São esses os maiores ensinamentos e qualidades que os teresinenses carregam consigo ao longo destes 167 anos e também são eles que se renovam neste 16 de agosto. A declaração foi dada pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

“O verde das árvores é o verde da esperança e é a cor do coração do teresinense e de seus governantes. É o verde da fé que é muito viva naqueles que constroem e que fazem nossa cidade todo dia. É o verde das matas, da mãe-natureza e, por isso, aproveitamos o dia de hoje para nos reunir pedindo proteção materna, a proteção de Nossa Senhora do Amparo, reunindo os teresinenses sob seu manto para iniciarmos mais um ciclo com nossa fé renovada”.

A mensagem deixada por ele na missa solene em celebração aos 167 anos da Capital piauiense é de que essa nova etapa que se inicia hoje transcorra em um clima de crescimento, de amadurecimento dos nossos valores de conquistas novas. Como o arcebispo afirmou: “é uma alegria que já se renovou 167 vezes e que nunca deve se perder”.

Maria Clara Estrêla