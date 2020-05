Teresina confirma mais 27 casos de Covid-19 em um dia

A curva dos casos de Covid-19 na capital piauiense segue em uma trajetória ascendente. Após o aumento de 190% registrado no período de uma semana, Teresina registrou mais 27 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados compilados pela Prefeitura revelam que até o momento a cidade possui 485 pacientes diagnosticados com Covid.

Os bairros Jóquei e Ininga são os dois com a maior quantidade de moradores infectados (29 e 19, respectivamente), seguidos do Itararé (17 casos), Ilhotas (15 casos) e Vermelha (14 casos).

“É um salto expressivo. Isso revela a necessidade de nos precavermos ainda mais e tomarmos todo o cuidado necessário para evitar o contágio. Os estados próximos estão com suas redes de saúde em situação muito delicada e não queremos chegar a esse quadro”, foi o que explicou a coordenadora do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública da FMS, a enfermeira Francisca Rodrigues.



Enquanto a curva da doença sobe na capital, a do isolamento cai - Foto: Jailson Soares/O Dia

Isolamento social

Ainda segundo os dados da PMT, a taxa de isolamento social em Teresina segue oscilando em torno dos 50%. Ontem (03), por exemplo, o índice ficou em 55%, inferior ao que geralmente se registra nos domingos. Na região Centro-Norte, o isolamento ficou em 55,24%; na zona Sul, ficou em 54,84%; na zona Leste a taxa foi de 53,96% e na região Sudeste, o percentual de isolamento ficou em 53,19%.

O menor índice de isolamento social foi identificado no bairro Alegre, 48,1% seguido do Comprida, 48,8%. Santo Antônio, Mafrense e residencial Angélica também figuram na lista dos cinco com o menor percentual de pessoas que ficaram em casa. Em contrapartida, o bairro Basilar apresentou índice de isolamento de 63,45%, seguido do Parque São João, com 62,2%

Vale lembrar que o percentual mínimo estabelecido pela OMS como necessário para conter o avanço do vírus deve ser de 73%.

Maria Clara Estrêla