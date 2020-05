Teresina registrou 85 atendimentos de pacientes oriundos de cidades do interior do Maranhão com sintomas de Covid-19, de 22 de fevereiro, quando se iniciou a vigilância epidemiológica do novo Coronavírus na capital, até esta sexta-feira (08). Desses, 45 tiveram o diagnóstico confirmado e 26 ainda estão em análise.

Segundo registros do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE Covid-19 Teresina) da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, 13 casos foram descartados, entre eles, um óbito, e foi registrado um caso de H1N1.



Teresina atendeu 85 pacientes do Maranhão com sintomas de Covid-19. Foto: Agência Brasil



“Entre os 45 casos confirmados de Covid-19, foram registradas 17 internações, sendo 02 em hospitais públicos e 15 em hospitais privados. Foi ainda registrado um óbito. Os casos confirmados com orientações de isolamento domiciliar foram repassados ao setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, bem como os internados, e foram orientados sobre a necessidade de isolamento para evitar que outras pessoas se contaminem”, explica Francisca Rodrigues, coordenadora do COE Covid-19 Teresina.

Os pacientes do Maranhão atendidos em Teresina eram oriundos das cidades de Alto Alegre do Maranhão, Bacabal, Balsas, Barão de Grajaú, Buriticupu, Caxias, Codó, Coelho Neto, Lagoa do Mato, Parnarama, Pedreiras, Presidente Médici, São Luís, São Mateus do Maranhão e Timon.

Ascom