Teresina arrecadou R$ 417,5 milhões em turismo entre 2018 e 2019

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pela Coordenação Especial de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), Teresina gerou R$ 471,5 milhões em receita turística, entre 2018 e 2019. Isso representa um crescimento de 130,7%.

A capital piauiense, que possui como principais pontos turísticos o Complexo da Ponte Estaiada, o Parque Lagoas do Norte e o Encontro dos Rios, registrou crescimento no número de turistas que visitam a cidade. De janeiro a maio de 2019 foram registrados 114,6 mil turistas, contra 82,5 mil registrados no mesmo período em 2018, um crescimento de 38,9%.

O estudo foi realizado por meio de uma projeção baseada no método estatístico chamado “Regressão Linear”, no qual a Semdec utilizou os dados de 2018, mês a mês, e correlacionou com os primeiros dados de 2019, de janeiro a junho. A projeção apontou assim uma recuperação do fluxo e um aumento na receita.

De acordo com o Coordenador de Turismo da Semdec e coordenador da pesquisa, Eneas Barros, aumentaram também as despesas dos teresinenses fora da cidade. Ele explica que, embora não seja bom para o turismo de Teresina, o cenário ainda é positivo, pois essa despesa do teresinense em outras cidades ainda é menor que a receita que entra na capital.

“O turismo de Teresina ainda é superavitário, ou seja, o que o turista deixa aqui é superior ao que o teresinense gasta lá fora. Isso foi constatado nos últimos dois anos, tanto em 2018, quanto em 2019. Além disso, o fato de o teresinense gastar mais lá fora não significa necessariamente algo negativo, uma vez que isso representa que o poder de compra desse público aumentou, o que é muito positivo”, esclareceu.

Para o secretário da Semdec, Venâncio Cardoso, os dados obtidos a partir do estudo revelam que o esforço da Prefeitura de Teresina, por meio da secretaria, tem dado resultados positivos para o setor de turismo na cidade.

“Isso se deu porque Teresina começou a recuperar seu poder de atração de fluxo, por conta das ações que a secretaria fez fora da cidade. Nós participamos de vários eventos, representando o município de Teresina, em alguns congressos e feiras. Fizemos um famtour, trazendo jornalistas e operadores de turismo de fora do estado. Uma coisa puxa a outra, pois o jornalista divulga e o operador vai oferecendo opções com destino em Teresina. Além disso, a capital é um ambiente que acolhe eventos e muitos desses turistas estão vindo por causa desses eventos”, destacou.

