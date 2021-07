Teresina: após fuga, três homens são presos por associação criminosa e roubo

Policiais Rodoviários Federais prenderam na noite desta quinta-feira (24) três homens de 21, 24 e 30 anos, acusados de Roubo, Associação Criminosa, Adulteração de veículo e Porte Ilegal de arma de fogo. A ação se deu em Demerval Lobão e se desenvolveu por quinze quilômetros, até a BR-316, em Teresina.

Os policiais receberam denúncias de quatro homens que estavam assaltando na região e foram à procura dos acusados. Ao avistarem o veículo GM/Ônix, os policiais deram ordem de parada. Contudo, o condutor do carro continuou a dirigir e empreendeu fuga.



(Foto: Divulgação/PRF)

Durante a fuga, o condutor transitou pela contramão em alta velocidade obrigando os demais veículos a irem de encontro com a viatura policial. A tentativa de fuga foi encerrada quando o condutor perdeu o controle e colidiu em uma mureta da obra de duplicação da rodovia.



Um dos acusados conseguiu fugir e três homens foram presos. O trio é conhecido no meio policial e já responde por vários crimes. Um dos acusados é foragido da Penitenciária Major César Oliveira e possui um mandado de prisão em aberto expedido pela vara de execuções criminais de Teresina. Um dos indivíduos responde pelo crime de Roubo e outro por Porte Ilegal de Arma de Fogo, inclusive com passagens em outros estados.

Dentro do veículo foram encontrados nove celulares, liquidificadores, TVs e mochilas com roupas. Além disso, o trio portava dois revólveres calibre 38, com oito munições intactas e três que já haviam sido disparadas. O veículo havia sido tomado de assalto no dia 20/06/2021 em Teresina.

Diante da situação, os policiais encaminharam os homens, as armas e os pertences até a Central de Flagrantes de Teresina, para que as providências cabíveis fossem tomadas. O trio responderá pelos crimes de Roubo, Associação Criminosa, Adulteração de Elementos de identificação do veiculo automotor e Porte ilegal de arma de fogo e munições.

(Foto: Divulgação/PRF)

