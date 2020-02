Teresina amanhece com abastecimento irregular de água

O teresinense amanheceu o dia com o abastecimento de água irregular em algumas regiões da cidade. Isto porque um dos conjuntos de bombas do complexo Estação de Tratamento de Água Sul (ETA Sul) apresentou redução de desempenho, o que levou a Águas de Teresina a ter que fazer manutenção emergencial no equipamento, que tem uma vazão de 1.400 litros por segundo.



Por meio de nota, a concessionária dos serviços de água e esgotos da capital informou que o serviço realizado na ETA Sul é de alta complexidade. Estão sendo trocadas algumas peças antigas, o que deve aumentar a vida útil dos equipamentos. De acordo com a Águas de Teresina, a infraestrutura da ETA Sul, que responde por cerca de 80% do abastecimento de toda a capital, data do final da década de 1970, o que implica na necessidade de modernização.



Águas de Teresina faz manutenção emergencial na ETA Sul - Foto: O Dia

A previsão da Águas de Teresina é de que o abastecimento seja restabelecido a partir das 10 horas desta terça-feira (18). Em regiões mais, no entanto, tempo de resposta do sistema é mais demorado. A manutenção emergencial da ETA Sul não afetará somente os bairros situados na Grande Santa Maria da Codipi, que são atendidos pela ETA Norte.

Em casos emergenciais, os usuários podem entrar em contato com a empresa pelo número 0800 223 2000 ou 115.

Maria Clara Estrêla