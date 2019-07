Teresina: adutora rompe no Parque Brasil e água invade residências

Os moradores do bairro Parque Brasil, na zona Norte de Teresina, amanheceram o dia com água dentro de suas casas devido ao rompimento de uma adutora de médio porte na rede de abastecimento da Santa Maria da Codipi. A rede se rompeu durante a madrugada, mas a situação está controlada e equipes da Águas de Teresina, concessionária dos serviços de águas e esgotos da Capital, já se encontram no local para fazer o reparo.



Além de terem suas residências alagadas, os moradores do Parque Brasil terão que passar a manhã desta segunda-feira (08) sem abastecimento de água, já que para que as equipes trabalhem no conserto da falha, será preciso desligar a rede da distribuição da região. O rompimento, segundo a Águas de Teresina, se deu porque a rede da região ainda é antiga e não teria suportado a pressão da água.



O presidente da Águas de Teresina, Cleyson Jacomini, explica o que está sendo feito para resolver o problema - Foto: Elias Fontinele/O Dia

“Como tivemos um longo período sem tantos investimentos, temos hoje uma rede muito antiga, tanto que tivemos no ano passado o rompimento de uma via importante, que a Raul Lopes. Mas estamos preparados para dar uma resposta rápida. Gera desconforto, mas a população pode ficar tranquila que até o meio dia tudo será resolvido”, explica o presidente da empresa, Cleyon Jacomini.

A Águas de Teresina que, como o rompimento se deu na rede da Santa Maria da Codipi, somente os bairros daquela região são afetados, diferentemente do que aconteceria se o problema tivesse acontecido na Estação de Tratamento Sul, que abastece 80% da Capital.

Maria Clara Estrêla